Venom 2 aurait perdu sa cote R grâce aux oiseaux de proie

Vous vous souvenez en 2016, lorsque le Deadpool coté R est devenu un phénomène sur le chemin de plus de 800 millions de dollars de ventes au box-office mondial? Nous ne le savions pas tout à fait à l’époque, mais ce film a en quelque sorte brisé le sceau en établissant le succès potentiel d’un film de super-héros destiné aux adultes.

Bien que ce ne soit certainement pas le premier film R-évalué dans le genre (voir: Blade ou Spawn), c’était le premier dans le boom de la bande dessinée dans lequel nous vivons actuellement. Et que s’est-il passé? L’année suivante, nous avons obtenu Logan, l’un des plus grands films de super-héros jamais réalisés, ainsi qu’un envoi parfait pour Hugh Jackman en tant que Wolverine.

Ensuite, c’est l’inévitable Deadpool 2 qui a failli égaler son prédécesseur au box-office. Bien qu’il ne soit pas aussi bon que l’original, il était suffisamment divertissant pour prouver que le public ne se lassait pas du personnage.

L’année dernière a peut-être été le sommet des films classés R dans le genre, Joker étant devenu le premier film d’un milliard de dollars avec une telle cote. Cela fait quatre années consécutives que des studios tentent un film qu’ils savent perdre un certain profit à cause de la MPAA et le réaliser malgré tout.

Ce qui nous amène à Venom. Apparemment sur mesure pour être restreint, l’anti-héros a plutôt été consommé par des adolescents en route vers un surprenant 800 millions de dollars plus le brut. Un suivi a rapidement été illuminé et selon nos sources, les mêmes qui nous ont parlé de la torsion de Rey / Palpatine dans Rise of Skywalker des mois avant sa sortie, et du redémarrage de Transformers, Sony a prévu que Venom 2 porte un R -évaluation. Mais après la performance décevante de Birds of Prey, ils changent maintenant la note du film de R à PG-13. En fait, de nombreux studios commencent à avoir froid aux yeux en ce qui concerne les histoires de super-héros plus racées. Y compris Disney, qui nous vous l’avions dit la semaine dernière, est maintenant plus hésitant à attribuer une note R à Deadpool 3. Que Dieu nous aide.

Cliquer pour agrandir

Bien que Birds of Prey n’ait pas coûté presque autant que les autres films de super-héros mentionnés, réduisant ainsi sa marge d’erreur, ils ont néanmoins été inférieurs aux attentes. Maintenant, son échec pourrait coûter Venin 2.

D’un point de vue commercial, c’est une évidence pour Sony. Ils savent que leur principal groupe démographique est les adolescents. Mais d’un point de vue créatif, l’histoire pourrait sacrifier des thèmes matures pour des scènes plus loufoques comme celle de Venom où Tom Hardy saute dans une cage à homard.

Hollywood est une industrie de copie. Non seulement il produit des formules similaires pour traire chaque dernier dollar, mais elles vont également dans l’autre sens et deviennent timides quand quelque chose ne fonctionne pas. Birds of Prey s’en est bien sorti, mais sa réception tiède est une préoccupation pour la poursuite et l’évolution du genre.