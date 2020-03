Venom 2 pourrait être retardé maintenant que le calendrier de sortie de Sony Shuffles

Venom a certainement été un succès surprise pour Sony lorsqu’il est sorti dans les salles en 2018. Certes, le studio avait sans aucun doute une certaine confiance qu’une sortie en solo pour un anti-héros bien-aimé des bandes dessinées ferait des nombres décents, mais il est peu probable que quiconque pensait que cela reviendrait à gagner 850 millions de dollars au box-office.

Mais contre toute attente, le film a été un énorme succès et a vraiment mis en marche les plans de Sony pour créer leur propre univers Marvel. Après tout, la première bande-annonce de Morbius a déjà révélé des liens intéressants avec Spider-Man: Homecoming et il semble que la formation du Sinister Six soit sur le point d’avoir lieu, le groupe étant susceptible de se battre avec Peter Parker de Tom Holland dans le avenir pas trop lointain. Ou du moins, c’était le plan. Mais maintenant, il semble que les choses soient un peu en suspens quant à la chronologie de la fin de tout cela.

Venin 2 devait atterrir en octobre, avec Andy Serkis derrière la caméra pour remplacer Ruben Fleischer, mais ComicBook.com annonce ce soir que la suite pourrait être retardée. Vous voyez, Sony a repoussé plusieurs superproductions majeures, y compris Morbius, et les placera à la place à l’automne 2020 ou au début de 2021, ce qui signifie que la suite susmentionnée peut malheureusement être prise entre deux feux, selon la sortie.

Bien que la date de sortie de Venom 2 n’ait pas encore été officiellement retardée, avec tout ce changement en cours maintenant et tant de films perdent leur place et doivent en trouver de nouveaux, il est possible que la deuxième sortie solo d’Eddie Brock trouve lui-même devant prendre et passer à une nouvelle date, avec son actuel va à un autre film.

Mais pour l’instant, ce ne sont que des spéculations de la part de ComicBook.com, il semble, comme encore, Venin 2 n’était pas l’une des photos mentionnées dans l’annonce de Sony. Et à ce stade, nous ne pouvons qu’espérer qu’il parviendra à conserver sa date de sortie actuelle d’octobre 2020, car nous avons déjà perdu beaucoup trop de films de bandes dessinées cette année (voir: Black Widow, New Mutants, etc.)