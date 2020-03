Venom 2 serait beaucoup plus sombre que le premier film

Venom a peut-être gagné plus de 850 millions de dollars au box-office, prouvant à Sony qu’ils pouvaient construire leur propre univers Marvel lucratif même sans Spider-Man, mais ce n’était pas exactement un grand film. Outre la performance divertissante et bizarre de Tom Hardy en tant que personnage principal, il n’y a rien de particulièrement mémorable à ce sujet, avec l’histoire aussi générique que possible, certains acteurs talentueux complètement gaspillés dans des rôles de soutien en deux dimensions et un CGI incroyablement incohérent pour un blockbuster de 100 millions de dollars.

Cela dit, il y a un regain d’espoir autour de la prochaine Venin 2. À la suite de son camée de séquelles à la fin du premier film, Woody Harrelson occupe le devant de la scène en tant qu’ennemi juré d’Eddie Brock et méchant préféré des fans, Carnage, avec heureusement une perruque bien meilleure et plus convaincante que la première fois.

Le réalisateur original Ruben Fleischer a également été remplacé par Andy Serkis, et bien qu’il ne s’agisse que de son troisième long métrage, il s’est avéré être un cinéaste polyvalent ayant réalisé le biopic Breathe et l’aventure mo-cap Mowgli: Legend of the Jungle, ainsi que la coupe de son les dents sur les superproductions à gros budget en tirant la deuxième unité sur la trilogie The Hobbit. À tout le moins, l’implication de Serkis garantit que les effets seront bien améliorés pour le retour du symbiote.

À certains moments, le ton général de Venom donnait l’impression qu’il était arrivé environ une décennie trop tard pour la fête, et malgré la cote R proposée pour la suite qui aurait été nixée grâce à la performance décevante de Birds of Prey au box-office, Venom 2 est apparemment prêt à repousser les limites de ce que vous pouvez vous en sortir dans un film PG-13.

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont raconté que Disney avait développé un spectacle She-Hulk en avril et que Bill Murray revenait pour Ghostbusters: Afterlife – Venom 2 devrait être beaucoup plus sombre que son prédécesseur, qui semblait souvent confus à propos de comment aborder un symbiote extraterrestre psychotique contraint de jouer le rôle d’un anti-héros par son hôte.

Un personnage comme Venom n’est pas censé être traité avec des gants pour enfants, après tout, et Sony ferait bien d’adopter une approche différente des aventures légères et venteuses créées par leurs homologues des studios Marvel – même s’ils gardent toujours choses PG-13. Bien que cela ne soit pas exactement une sortie graphiquement violente et sinistre, à tout le moins, Venin 2 ne va pas présenter une répétition du tristement célèbre discours de “l’étron dans le vent” et est, d’après ce qu’on nous a dit, plus une version mature de la propriété.