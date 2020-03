‘Venom’ ne diffusera le premier épisode que le 29 mars en raison de l’arrêt du tournage dû au coronavirus

«Venom» était destiné à être l’une des séries les plus attendues de 2020. Cependant, la crise sanitaire qui ravage l’Espagne en raison du coronavirus perturbe complètement le monde audiovisuel qui, comme de nombreuses autres industries, a été paralysé pour se conformer aux règles imposées par l’état d’alarme. La première de la série Los Javis est prévue pour le 29 mars, mais cela aura une certaine saveur douce-amère.

Daniela Santiago dans une image promotionnelle de «Veneno»

La crise des coronavirus a forcé l’arrêt du tournage de «Venom», comme cela s’est produit avec d’autres productions. De cette façon, seul le premier épisode sera diffusé, comme le rapporte José Antonio Antón, directeur adjoint du contenu pour Atresmedia TV: “Chez Atresmedia, nous avons décidé de maintenir la première du premier épisode dans les délais, car nous savons que” Veneno ” est une série très attendue“

De cette façon, les utilisateurs d’Atresplayer Premium ne pourront accéder au premier épisode de “Venom” que le 29 mars, car afin de regarder le reste des chapitres, nous devrons attendre quelques semaines jusqu’à ce que le gouvernement lève la quarantaine et permette à la vie de revenir à la normale. “Même si le tournage est arrêté, les équipes s’occupent d’autres aspects de la production, avec laquelle nous effectuons des tâches “, explique Antón.

Un premier épisode qui fonctionne tout seul

Mais pourquoi ont-ils décidé de lancer le premier épisode et de ne pas le garder avec le reste? En plus de garder les fans heureux comme déjà mentionné, le PDG du contenu s’assure que le pilote fonctionne parfaitement seul. “Cela fonctionne presque comme un mini-film et un prologue impressionnant pour tout ce qui vient.“il commente la production de Javier Calvo et Javier Ambrossi. En somme, il envoie un message d’optimisme à ceux qui attendent avec impatience l’histoire de Cristina Ortiz:” Le temps sera marqué par l’évolution de cette crise. Nous sommes optimistes et espérons que les enregistrements pourront reprendre très prochainement et nous pouvons faire connaître le reste de ce gros blockbuster au public. “

