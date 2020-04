Ventre plein coeur heureux pour les petits!

Vous aimez les coquitos? Une alternative originale est d’ajouter la banane aux coquitos, et il faut essayer à quoi elles ressemblent! Si, après tout, il ne faut que 3 minutes pour mélanger les ingrédients, 20 minutes pour les cuire et ils sont prêts à manger.

COQUITOS AVEC BANANE

Ingrédients:

200 gr de noix de coco râpée

150 gr de sucre blond

1 banane mûre

1 œuf







Préparation:

Étape sur la banane et mélanger tous les ingrédients dans un bol. Une fois bien intégrés, faites des boules et placez-les sur une plaque beurrée, et avec les doigts, donnez à chacun une forme de cône.

Cuire au four modéré (180 degrés) pendant environ 20 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit doré. Retirer, laisser refroidir et prêt à déguster !!!

Environ 20 noix de coco sortent.

