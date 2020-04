Vénus, Jupiter et la Lune s’aligneront pour former un visage heureux du ciel

Notre système solaire nous sourit

Au cours de cette quarantaine, nous avons déjà pu voir une conjonction. La traversée de Vénus avec la Lune et, dans certains endroits où elle pouvait être vue, même les pléiades. Alors que ce phénomène spatial en a surpris beaucoup, La prochaine va vous faire sourire, littéralement.

La Lune rejoindra Jupiter et Vénus pour une nouvelle conjonction ce 16 mai et vous ne voulez pas la manquer. “En astronomie, une conjonction se produit lorsque deux objets astronomiques (tels que des astéroïdes, des lunes, des planètes ou des étoiles) semblent être ensemble dans le ciel observé depuis la Terre.”

La BBC a partagé la nouvelle avec le titre suivant: “Le monde a besoin de raisons de sourire, et le système solaire est sur le point de nous aider. Le 16 mai, un croissant de lune, sous Vénus et Jupiter, fils font une grimace heureuse au paradis »

Généralement, Vénus et la Lune peuvent être vues ensemble dans le ciel, mais Jupiter ne le peut pas. Le géant du gaz met plus de temps à coïncider avec les corps célestes et c’est pourquoi cette conjonction est plus spéciale.

La dernière fois qu’un phénomène similaire a été enregistré, c’était en 2008 en provenance d’Australie où cette programmation «Happy» était visible. Le mois prochain sera répété mais maintenant il peut être vu par plus de gens à travers le monde.

Partagez cette nouvelle pour que tout le monde soit attentif au ciel le 16 mai.

