Verdeliss se défend contre les rumeurs et détaille la terrible raison pour laquelle il n’a pas déménagé dans sa nouvelle maison

L’achat d’une nouvelle maison peut être retardé pendant des années, surtout s’il s’agit d’une nouvelle construction. Verdeliss en sait beaucoup à ce sujet, c’est-à-dire après avoir annoncé après sa participation à «GH VIP 6» que J’allais acheter une plus grande maison où toute sa famille pourrait avoir plus d’espace, l’attente s’est allongée dans le temps.

Verdeliss et sa famille prévoyaient d’emménager dans leur nouveau domicile fin 2019. Cela n’a pas été possible, les réseaux sociaux ont commencé à spéculer sur la raison pour laquelle il continue de vivre dans sa maison à Pampelune, étant l’une des rumeurs qui a gagné en force et qui n’a pas pu vendre sa maison actuelle. Cependant, youtuber a assuré que c’est un mensonge à travers une vidéo.

“Nous voulons emménager, c’est notre priorité”, a révélé Verdeliss dans “The Definitive Documentary”, le nom qu’il a donné à la vidéo YouTube dans laquelle dénonce publiquement la situation malheureuse dans laquelle sa nouvelle maison est“Aujourd’hui, la maison est inhabitable”, a-t-il dit, faisant référence aux dégâts qui existent et qui ne feraient qu’aggraver les conditions de vie de leurs enfants.

Pas d’eau chaude ni de chauffage

“Nous avons eu un très mauvais moment et pas seulement nous, il y a beaucoup de familles affectées et d’autres dans des situations similaires ou pires”, explique Verdeliss. Comme le montre la vidéo, la maison n’a ni eau chaude ni chauffage, à quoi s’ajoute le fait qu’ils ont dû engager un électricien car le système électrique déjà installé était défectueux.

