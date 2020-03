Verificentros de l’État du Mexique ferme un mois

Toluca.- Le gouverneur de l’État du Mexique, Alfredo Del Mazo Maza a indiqué que l’entité renforcera les mesures d’isolement et de distance saine.

Comme le CDMX, l’État du Mexique a annoncé aujourd’hui la fermeture d’une série d’entreprises, dont des bars, des centres commerciaux et des grands magasins par le Covid-19.

Les cendis, les jardins d’enfants, les résidences pour personnes âgées, les musées, les bibliothèques, les cinémas, les parcs de loisirs, les zoos, les bars, les salles de fêtes, les centres de loisirs, les sports et les gymnases ne pourront plus fonctionner.

Dans le cas des centres commerciaux et Les grands magasins doivent fermer sauf si leur entreprise vend de la nourriture et des médicaments.

Dans le cas des restaurants, ils pourront continuer à travailler, mais seulement s’ils livrent de la nourriture à domicile ou sur place, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas recevoir de convives dans leurs locaux.

Del Mazo Maza a exhorté les Mexicains à rester chez eux et à créer des réseaux de soutien afin qu’une seule personne par famille soit en charge de partir pour la nourriture et les fournitures pour transporter l’isolation.

Dans ce sens, le gouverneur a exhorté les personnes âgées à ne pas être laissées seules et a appelé à la solidarité et à les aider à se procurer de la nourriture et des médicaments.

Le PRI Il n’a pas indiqué s’il y aurait des mesures de sanction pour les entreprises qui violeraient la fermeture temporaire d’entreprises.

