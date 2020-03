Véritable histoire de la bande-annonce de Kelly Gang avec George Mackay de 1917

Véritable histoire de la bande-annonce de Kelly Gang: George Mackay dirige l’ensemble policier

Après avoir débuté le thriller policier d’ensemble au Festival international du film de Toronto en septembre, IFC Films a dévoilé la première bande-annonce de Véritable histoire du Kelly Gang mettant en évidence George Mackay (1917) dans le rôle titulaire comme l’un des hors-la-loi les plus emblématiques de l’histoire australienne. La bande-annonce peut être consultée dans le lecteur ci-dessous!

Basé sur le roman du même nom de 2000 de Peter Carey, le film raconte l’histoire du légendaire hors-la-loi Ned Kelly (Mackay) alors qu’il dirige une bande de guerriers rebelles pour faire des ravages sur leurs oppresseurs dans ce thriller occidental graveleux et véridique.

Mackay, qui a dirigé l’épopée de guerre nominée aux Oscars 1917, dirige une distribution d’ensemble qui comprend le lauréat d’un Oscar Russell Crowe (Gladiateur), Nicholas Hoult (Phénix sombre), Essie Davis (Le Babadook), Sean Keenan (Puberty Blues), Jacob Collins-Levy (La princesse blanche), Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), Charlie Hunnam (L’Irlandais) et Claudia Karvan (Loi de Newton).

Justin Kurzel (Assassin’s Creed) développe le script depuis quatre ans, commençant peu de temps après l’achèvement de l’adaptation de la franchise de jeux Ubisoft, et dirige un script de Syndrome de Berlin‘S Shaun Grant.

“Le livre de Peter Carey La vraie histoire du Kelly Gang toujours ressenti comme le véritable esprit de Ned Kelly », avait précédemment déclaré Kurzel. «Non sentimental, brutal, brut et viscéral. Son histoire est l’une des grandes odyssées de l’histoire, et je suis ravi de la présenter à l’écran avec un œil cinématographique frais. C’est un casting vraiment unique et moderne, et je suis tellement fier de travailler avec un ensemble aussi talentueux de nouveaux visages et d’acteurs célèbres. »

Véritable histoire du Kelly Gang devrait sortir en salles le 24 avril à New York, suivi d’une sortie le 1er mai à Los Angeles et d’une diffusion à la demande et numérique le 8 mai.