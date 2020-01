“Vernonica Mars” Saison 5 sur Hulu: Wil It Be Renewed?

HISTOIRES CONNEXES

Le haut responsable de Hulu est fidèle à la décision de Rob Thomas, le patron de Veronica Mars, de… faire ce truc qui a mis beaucoup de fans en colère.

S’adressant aux journalistes vendredi à la Television Critics Assoc. pendant la tournée de presse hivernale, le vice-président principal des originaux du streamer, Craig Erwich, a pris la parole lors de la finale incendiaire de la saison 4, qui mettait en vedette la mort de Logan Echolls, le bien-aimé de Jason Dohring.

“Cette fin a été la décision de Rob Thomas”, a déclaré l’exécutif. «Il a été le créateur et l’intendant de longue date de cette franchise. Et j’appuie la décision qu’il a prise. Pour moi, nous parlons du volume de la conversation, mais l’autre chose qui [we’re] la recherche est l’intensité de la conversation. Et je pense que l’intensité de cette réaction témoigne à quel point les gens aiment la série. »

Thomas a abordé le contrecoup à la fin du mois de juillet, déclarant à TVLine que “rien ne s’est passé que je n’imaginais que cela allait se produire”. “Je sais ce dont le spectacle a besoin pour avancer”, a-t-il souligné. «Il n’y a pas beaucoup d’émissions sur les détectives de kickass et leur petit ami à la maison. C’était difficile de faire entrer Logan dans l’histoire cette saison… Il y a une raison pour que la fin du couple se réunisse. Je ne vais pas commencer à faire The Thin Man. Ce ne sera pas Veronica et Logan qui résoudront les mystères, alors que fait Logan dans la série? “

Erwich, quant à lui, a esquivé une question concernant la décision de Hulu (signalée pour la première fois par TVLine l’automne dernier) de ne pas commander une cinquième saison de la série. Comme nous l’avons signalé précédemment, Thomas avait déjà quelques «idées de couple» pour une saison 5, dont il a surnommé «très Agatha Christie-[esque]», Ajoutant: Ce ne sera pas exactement cela, mais une version de Murder in a Manor House. Quelque chose qui est si explicitement détective-y … Je veux vraiment comprendre que nous sommes un spectacle de détective … J’ai l’impression que la saison 4 était la saison des ponts, pour nous faire passer d’un demi-feuilleton / demi-mystère à un plein détective / mystère. “