Verónica Castro lance un message sur Instagram, semble aller à Yolanda Andrade

Veronica Castro encore surpris les internautes en publiant sur leur compte officiel Instagram, un message qui montre qu'il veut la tranquillité dans sa vie, que beaucoup assurent, qu'il s'adresse, directement et sans arrêt, à Yolanda Andrade, qui est plein de soutien des adeptes de Veronica.

Après une nouvelle a été publiée par le conducteur controversé de sinaloense Yolanda Andrade, que les deux célébrités ont eu une relation amoureuse il y a quelques années, et ont même révélé des images et des vidéos dans lesquelles les deux sont apparues, Verónica Castro, a fait son truc en niant le fait.

Même non seulement Veronica a participé aux ragots générés par Yolanda, ils ont également parlé de l'affaire, Roberto Palazuelos "The Black Diamond" et même le compatriote de Yolanda, le boxeur Julio Cesar Chavez.

Les derniers faisaient référence à l’une d’elles ayant eu une relation amoureuse dans le passé avec Yolanda, disant sarcastiquement qu'elle avait été son homme, comme cet homme qui dit qu'une femme était sa femme.

D'autre part, être dans une interview avec Adela Micha, dans votre programme YoutTube, Le diamant noir en se référant à Yolanda comme ça Julio Cesar Chavez Il a dit qu'en vingt ans il avait rencontré Yolanda il ne l'a jamais présenté à sa femme, mais maintenant qu'il connaît la véritable identité du sinaloense, il en ferait moins, après Palazuelos commenté qu’en tant qu’homme, vous ne devriez pas présenter à la mariée Yolanda, ça ne va pas être emporté …

Apparemment, ces commentaires moqueurs sur l'événement que Yolanda Andrade a généré avec qui sait dans quel but, ne l'ont pas inquiété le moins du monde, car elle continue de faire sienne dans l'émission télévisée "Montse et Joe"avec son inséparable compagnon et ami, Montserrat Oliver.

Donc après tout ça scandale dans laquelle tous ces personnages étaient impliqués, Verónica Castro, implique qu'elle veut clore ce cycle, profitant des derniers jours de 2019 à la veille de la prochaine année cabalistique 2020.

J'espère Veronica Ayez une vie tranquille cette année prochaine, après cette période qui a été assez intense avec autant de matériel généré autour de sa personne et de ses personnages.

