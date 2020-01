‘Verotika’: Même la bande-annonce NSFW ne peut pas vous préparer pour le culte culte de Glenn Danzig [Video]

“Tellement mauvais, c’est bon” est un euphémisme en ce qui concerne Glenn Danzig«S Verotika, qui est devenu quelque chose d’un classique culte instantané, avec notre propre Patrick Bromley l’appelant “l’équivalent horreur de The Room” dans sa revue ici sur Bloody Disgusting.

Nous avons maintenant votre premier aperçu de la «trilogie effrayante, surréaliste et sanglante d’histoires d’horreur érotiques» dans la première bande-annonce de l’anthologie, gracieuseté d’EW. La remorque NSFW vous donne juste un petit aperçu du chaos que Dantzig délivre – et nous vous assurons qu’il n’y a pas de pénurie de sang, de tripes et de nudité.

Sérieusement, rassemblez tous vos amis et faites une nuit de Verotika, qui sera sur les plateformes VOD 25 février avant de lancer un Blu-ray / DVD à 3 disques sur 3 mars.

Alice Tate (La méthode Kominsky), Sean Kanan (The Karate Kid Part III), Caroline Williams (The Texas Chainsaw Massacre 2) et Cody Renee Cameron (El Camino) étoile avec Ashley Wisdom, Natalia Borowsky, Rachel Alig, et Scotch Hopkins. Kayden Kross a une performance exceptionnelle.

Jusqu’à ce que nous obtenions une intégration YouTube, cliquez sur la bande-annonce ci-dessous pour l’agrandir.