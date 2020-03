Vêtements Levi’s inspirés de Super Mario Bros.

Une nouvelle fusion de marques de vêtements et de jeux vidéo a permis à Levi’s d’annoncer officiellement sa collection basée sur Super Mario Bros., la franchise Nintendo la plus appréciée. La collection comprend des vestes, des pulls molletonnés, des pantalons, des shorts en jean, des sacs à main et même une salopette courte, le tout avec des images emblématiques de Peach, Toad, Yoshi, Luigi et Mario.

Comme prévu, les vêtements ne seront pas complètement bon marché (bien que pas plus chers que la normale), par exemple, la veste coûtera environ 2500 pesos mexicains, le sweat-shirt à 1600 pesos et la chemise à 715 pesos. Ce dernier est un peu abusif, d’autant plus qu’il n’est pas si cool.

La collection sortira au Japon le 1er avril, mais nous ne savons toujours pas quand elle arrivera dans les magasins du reste du monde (y compris au Mexique).

.