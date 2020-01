Vétéran invité «NCIS» Scottie Thompson sur «NCIS Los Angeles» dans un nouveau rôle

HISTOIRES CONNEXES

Vous pouvez ajouter Scottie Thompson au club toujours croissant d’acteurs qui ont joué plusieurs rôles dans le multivers NCIS.

TVLine a appris en exclusivité que Thompson – qui, dans plusieurs arcs du NCIS, a joué Jeanne Benoit, la fille d’un médecin / marchand d’armes / parfois la petite amie de DiNozzo – sera la vedette dans un épisode printanier de NCIS de CBS: Los Angeles.

Sur le spin-off du NCIS, cependant, Thompson ne jouera pas Jeanne mais Sarah Raines, un agent de la Defense Intelligence Agency qui travaille sur une mission hautement classée pour enquêter sur des observations de phénomènes aériens non identifiés (que je vais doubler d’OVNIS). “Confiante, toutes affaires et un peu cynique”, l’agent Raines hésite à révéler des informations sur son travail DIA à l’équipe du NCIS après la disparition de son supérieur.

En plus de ses apparitions intermittentes dans NCIS de 2006 à 2016, les crédits TV de Thompson incluent des arcs sur 12 Monkeys et Graceland, ainsi que des épisodes de Training Day, Zoo, Grey’s Anatomy, The Blacklist et Castle. Sur un écran plus grand, elle a récemment joué avec David Krumholtz (Numb3rs), Thomas Jane (Hung) et Bridget Moynihan (Blue Bloods) dans le Crown Vic indépendant, qui a fait sa première au Tribeca Film Festival 2019 et est maintenant devenu numérique.

Après avoir esquivé le Super Bowl puis les Oscars au cours des semaines à venir, NCIS: Los Angeles reprend la saison 11 le dimanche 16 février avec l’épisode «Commitment Issues», dans lequel l’équipe enquête sur le meurtre d’un ingénieur de guerre navale lors d’une conférence événement poétique, tandis que Callen demande à Nell de l’aider dans une recherche mondiale pour Anna Kolchek. (Faites la queue, mon pote!)

