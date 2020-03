Veuillez arrêter avec les vidéos Instagram de «Body Scan» déjà

Kylie Jenner est connue des fans comme la fondatrice milliardaire de Kylie Cosmetics et l’une des stars les plus brillantes de Keeping Up with the Kardashians.

La jeune mère d’un enfant est à l’honneur depuis son plus jeune âge et a pratiquement grandi devant ses millions d’adeptes. Jenner est une pionnière, une influenceuse et parfois une figure controversée.

Lorsque vous discutez de Kylie Jenner, le sujet de son visage et de son corps changeant revient presque toujours – et Jenner ne fait rien pour étouffer le bavardage avec son flux presque infini de vidéos de «scan corporel».

Récemment, certains fans de Reddit se sont réunis pour discuter de leur niveau de fatigue avec les vidéos et de la façon dont ils souhaitent que Jenner partage un contenu différent.

Comment Kylie Jenner est-elle devenue célèbre?

Kylie Jenner | David Crotty / Patrick McMullan via .

Lors de la première de Keeping Up with the Kardashians en 2007, Kylie Jenner n’avait que 10 ans. Avec sa sœur aînée, Kendall Jenner, la jeune Kylie Jenner a dû apprendre à surmonter les dangers de la puberté ainsi que les pressions inévitables de grandir sous les projecteurs.

Bien que son éducation ait été définitivement non conventionnelle, Jenner a réussi à rester très proche de sa famille et, à ce jour, vit dans le même voisinage que la plupart de ses frères et sœurs.

En grandissant, l’apparence de Jenner a commencé à subir quelques changements. De nombreux fans pointent des photos plus anciennes de Jenner par rapport à des photos d’elle ces jours-ci comme preuve que la jeune star a sans aucun doute subi une chirurgie plastique majeure. Cependant, la vérité n’est peut-être pas aussi simple. En ce qui concerne la chirurgie plastique de Jenner et son corps clairement très différent, plusieurs choses peuvent se produire.

Combien de chirurgie plastique a eu Kylie Jenner?

Les rumeurs de chirurgie plastique ont commencé quand Jenner était une adolescente après qu’elle ait sorti des lèvres qui se balançaient qui semblaient beaucoup plus pulpeuses que sa moue naturelle. Au début, Jenner a nié qu’elle avait obtenu des remplisseurs de lèvres et a prétendu que l’apparence plus complète était due au fait de recouvrir sa bouche avec un crayon à lèvres. Pourtant, elle a finalement cessé de se remplir de lèvres parce qu’elle n’était pas sûre de ses lèvres minces.

Depuis, les autres fonctionnalités de Jenner ont également changé. Sa silhouette est devenue beaucoup plus incurvée, et son corps ressemble maintenant à sa demi-sœur, Kim Kardashian, beaucoup plus que les années précédentes. De nombreux fans sont convaincus qu’elle a eu beaucoup de chirurgie plastique, conçue pour réviser complètement son apparence. Cependant, Jenner a toujours soutenu qu’elle n’avait jamais subi de chirurgie plastique et n’avait obtenu que des remplisseurs. Le reste de son look changeant, selon Jenner, est le résultat d’un bon maquillage et d’une bonne maturité.

Les fans sont mécontents des vidéos de «scan corporel» de Kylie Jenner

Peu importe comment Kylie Jenner a obtenu sa nouvelle silhouette tout en courbes, il ne fait aucun doute qu’elle en est fière. La jeune star profite de chaque occasion pour montrer son corps sur les réseaux sociaux, partageant de nombreux selfies en bikini tout au long de l’année.

Pourtant, Jenner partage un type de vidéo particulier dont les fans sont assez fatigués. Un fan de Reddit a souligné que les vidéos de «scan corporel» de Jenner vieillissaient, déclarant que «vous savez du genre où elle fait pivoter la caméra de son visage vers son butin. Comme une fille, nous l’obtenons. “

D’autres fans ont eu des plaintes similaires à propos de Jenner et de la famille Kardashian en général, se plaignant de la façon dont tout le monde dans la famille «se ressemble».

Avec la nouvelle saison de Keeping Up with the Kardashians en première cette semaine, il y aura probablement d’autres sujets à discuter dans les prochains jours – y compris si Kylie Jenner décide ou non de mijoter les vidéos de la soif.