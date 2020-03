Veuve noire des studios Marvel | Sortie de la bande-annonce finale

Disney a publié une toute nouvelle bande-annonce pour le prochain film Marvel, Black Widow, qui sortira en salles le 1er mai 2020 et arrivera à Disney + une fois ses tournées théâtrales et vidéo à domicile terminées.

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action des Marvel Studios «Black Widow», Natasha Romanoff, alias Black Widow, confronte les parties les plus sombres de son registre lorsqu’une conspiration dangereuse ayant des liens avec son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations rompues laissées dans son sillage bien avant de devenir vengeance. Scarlett Johansson reprend son rôle de Natasha / Black Widow, Florence Pugh joue le rôle de Yelena, David Harbour interprète Alexei / The Red Guardian et Rachel Weisz est Melina. Réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige, “Black Widow”.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Et une nouvelle affiche a également été publiée pour le film:

Êtes-vous impatient de Black Widow?

.