«VFW» de Joe Begos et ses nombreuses connexions d’horreur

Réalisateur Joe Begos(Bliss, Almost Human), le dernier fondeur d’action et d’horreur VFW, rassemble une rangée de meurtriers d’acteurs légendaires mettant en vedette des vétérans de la guerre dans une bataille mortelle contre des punks mutants. Le type précis de folie imbibée d’adrénaline et de sang qui est parfait pour une date de la Saint-Valentin comme VFW est désormais en salles, en VOD et Digital HD. Cela convient, étant donné que la dernière de Begos est une autre lettre d’amour écrite dans le genre. Cette fois, un film de siège rétro survit la nuit baigné de violence et de néon. De plus, le Cinestate et FANGORIA (Panique satanique, Puppet Master: Littlest Reich) la production est empilée de haut en bas avec des vétérans de l’horreur.

Stephen Lang dirige le casting en tant que Fred Parras, propriétaire d’un VFW local où ses amis et ses habitués se sont réunis pour une nuit de célébrations d’anniversaire. Lang est toujours aussi fort dans une longue carrière qui s’étend sur des décennies, mais pour les fans de genre, Lang a le plus terrifié en tant que méchant formidable et intimidant The Blind Man dans Fede Alvarez. Ne respirez pas. Sur le petit écran, il s’est avéré tout aussi féroce un méchant avec un long tour dans la série de sorcellerie Salem. L’un des premiers crédits de film de Lang appartient à Chasseur d’hommes, la première adaptation du roman de la série Hannibal Lecter Red Dragon.

William Sadler joue le vétérinaire Walter Reed et n’a pas besoin d’être présenté au fan d’horreur. L’acteur est apparu le plus récemment lors du redémarrage de La rancune, va reprendre son rôle de Grim Reaper dans Bill & Ted face à la musique, et démontre une séquence moyenne comme Jim dans The Mist. Sans doute, son personnage le plus aimé de tous est celui de l’héroïque Brayker dans Tales from the Crypt: Demon Knight.

Martin Kove se trouve également être un contes de l’alun de la crypte, apparaissant comme le détective dans l’épisode de la saison cinq “Half-Way Horrible”. Kove est surtout reconnu pour son virage sociopathique en tant que leader Cobra Kai dans le Karate Kid série, mais il a également pris un tour méchant dans Rambo: First Blood Part II. Dans VFW, il fait équipe avec Good Guy sous le nom de Lou Clayton.

Fred Williamson, connu sous le nom de The Hammer, a démarré sa brillante carrière d’acteur comme l’une des premières stars de la blaxploitation, avec des rôles dans des films notables comme Black Caesar. Comme son personnage Abe dans VFW, Frost de Williamson a fait équipe avec les héros malchanceux de Du crépuscule jusqu’à l’aube pour tenter de survivre à l’assaut nocturne de monstres monstrueux.

David Patrick Kelly apparaît comme un vétéran de la guerre Doug, mais les fans aux yeux d’aigle reconnaîtront l’acteur de son tour mémorable en tant que Jerry Horne dans Pics jumeaux. Son rôle de T-Bird dans Le corbeau s’est également avéré important. Mais le personnage le plus emblématique de Kelly est peut-être celui du méchant psychotique Luther dans Les guerriers.

Compléter le casting des vétérans est acteur George Wendt, qui est apparu dans de nombreuses séries d’anthologie d’horreur comme Tales from the Crypt, The Twilight Zone et Masters of Horror. Son tour de genre le plus important est venu dans la comédie d’horreur Maison, comme le curieux voisin Harold Gorton.

Quant aux antagonistes, le gang sinistre prêt à tuer n’importe qui sur son chemin pour récupérer ses drogues volées, cherchez Félicité étoile Dora Madison en tant qu’ennemi de droite, Gutter. Graham Skipper joue Roadie, et l’acteur apparaît dans une flopée de films de genre indépendants comme Downrange, Beyond the Gates, Carnage Park, The Mind’s Eye, Almost Human, etc. Ensuite, il y a Josh Ethier comme le bien nommé Tank. Ethier, un collaborateur de longue date de Begos et leader dans Almost Human, est un monteur talentueux derrière des films comme Gretel & Hansel, Nous sommes toujours là, Mayhem, Leatherface et bien plus encore.

Les connexions d’horreur s’étendent également au-delà du casting. Recherchez un excellent travail gore par Josh et Sierra Russell, les superviseurs des effets de maquillage spéciaux qui ont également livré la marchandise sur des films comme Bliss, The Ritual et Southbound. Steve Moore, le compositeur derrière The Guest, Cub et The Mind’s Eye livre ici une autre partition pour le ver de l’oreille. Brandon Christensen, le directeur de la plante grimpante Still / Born, gère les effets visuels de VFW.

Begos réunit un casting et une équipe passionnés d’horreur empilés pour déclencher le chaos dans VFW. Considérant que le film est une production de Fangoria et que le réalisateur a construit une carrière croissante dédiée à l’horreur, cela ne semble que approprié. Que vous soyez un fan de longue date de ces maniaques du genre ou que vous ayez envie de violence sanglante, VFW vaut le détour ce week-end de la Saint-Valentin.