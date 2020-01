ViacomCBS restructure ses divisions internationales avec Raffaele Annecchino, Maria Kyriacou et JC Acosta

ViacomCBS a annoncé la nouvelle équipe de direction qui commandera le géant audiovisuel à l’international après la fusion officielle d’août 2019. Raffaele Annecchino, Maria Kyriacou et JC Acosta font la une de cette restructuration qui vise à étendre le potentiel de la marque à travers la planète.

Raffaele Annecchino, basée à Madrid, devient Président, ViacomCBS Networks Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie (EMEAA). Il s’agit d’une extension des compétences qui avaient été exercées et qui couvriront désormais davantage de marchés en Europe du Nord et de l’Est et en Asie. Il continuera d’être responsable de la stratégie mobile de l’entreprise à l’international.

Raffaele Annecchino, nouveau président, ViacomCBS Networks Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie

A partir du 3 février, Maria Kyriacou deviendra Président, ViacomCBS Networks UK & Australie, qui comprend des compétitions en Irlande, en Nouvelle-Zélande et en Israël. Les changements sont terminés avec JC Acosta, promu Président, ViacomCBS Networks Americas. Cette position suppose les opérations en Amérique latine, au Canada et sur le marché hispanique des États-Unis, et comprend le leader argentin de la télévision gratuite, Telefe. Acosta est le remplaçant de Pierlugi Gazzolo, qui devient le président des studios et OTT de la société.

Une fusion pour le nouveau paysage

La nouvelle division internationale répond à David Lynn, président et chef de la direction de ViacomCBS Networks International. “Nous avons une équipe exceptionnelle et une structure simplifiée qui nous permet de nous concentrer davantage sur la recherche d’opportunités plus attrayantes pour octroyer des licences pour nos marques et notre contenu sur les marchés internationaux à la valeur la plus élevée et à la croissance la plus rapide”, a-t-il déclaré, soulignant sa stratégie de streaming de vos paris principaux.

Le nouveau ViacomCBS est le résultat du regroupement de CBS et Viacom, séparés en 2006. Il comprend des chaînes telles que Showtime, Nickelodeon, MTV, Paramount Pictures, Comedy Central, BET, The CW et CBS et est la plus grande société de télévision aux États-Unis. Le mouvement répond à une tentative d’aborder le nouveau paysage audiovisuel, avec des géants internationaux comme Netflix ou Disney +.

