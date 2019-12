Vic Mensa affirme que le hip-hop doit assumer la responsabilité des médicaments glorifiants

Vic Mensa dit que la glorification des drogues par le hip-hop est à blâmer pour la mort de Juice WRLD.

Le rappeur de Chicago pense que ses pairs font de sérieux torts avec leurs paroles qui encouragent l'abus de Lean, Percocet et Xanax. Dans une interview avec TMZ, le signataire de Roc Nation a parlé des références rampantes aux drogues dans le rap.

"Je pense qu'en tant que membres de la communauté hip-hop, nous devons assumer la responsabilité de ce que nous disons", a déclaré Vic. «Nous devons reconnaître que la merde dont nous parlons influence les enfants et donc lorsque nous diffusons régulièrement un message de maigre et de Percocets et Xans, nous polluons l’esprit des jeunes. Nous avons la responsabilité de leur donner de façon réelle. »

Il a ajouté: "Pour ne pas dire que vous ne pouvez pas parler de votre vie et des choses qui se passent, mais je pense que nous devons commencer à nous tenir mutuellement et responsables de notre glorification de la culture de la drogue, à 100%."

Vic, qui a été ouvert sur sa dépendance passée, dit que le hip-hop doit prendre ses responsabilités. «Tu dois faire attention à ce que tu dis parce que les enfants prennent ce que tu dis pour de vrai. Ils le prennent comme l'évangile. Alors donnez-leur quelque chose qu'ils peuvent utiliser, pas de la merde qui les tue. "

Le clip TMZ de moi parlant du jeu de rap prenant la responsabilité de la culture de la drogue dans la mort tragique de Juice a fait surface. Pour clarifier pour ceux qui viennent de lire les gros titres, je ne pointe pas du doigt. Je dis que nous devons TOUS faire mieux, moi y compris. Donnez-leur quelque chose de réel 💯

– vino valentino (@VicMensa) 27 décembre 2019

Il a rendu hommage à Juice et a déclaré que le hip-hop en était «beaucoup à blâmer». Vic a également révélé qu'il était lui-même proche de la mort. «J'ai traversé la toxicomanie de manière importante et cette merde vous donne une perspective pour être comme, mec, j'ai la responsabilité de parler de santé mentale, de donner cela de manière réelle aux gens qui écoutent ma musique. "

Juice WRLD est décédé le 2 décembre après avoir prétendument fait une overdose de comprimés de Percocet et subi une crise mortelle à la suite d'un vol à destination de Chicago. Les autorités ont saisi 70 livres de mauvaises herbes et des bouteilles de codéine dans son avion privé.

Lors de sa récente performance à Rolling Loud, Lil Pump a retiré «Drug Addicts» de sa liste de sets et a plutôt rendu hommage à Juice avec une performance de «Lucid Dreams».

À la suite de sa mort, Trippie Redd a juré d'arrêter de fumer et a encouragé ses pairs à faire de même. «Tout le monde doit utiliser ce temps comme un réveil. Si ce n'est pas de l'herbe, nous ne le faisons plus, point final », a-t-il dit. «Si ce n'est pas de l'herbe, nous ne le faisons plus. Quand je dis nous, je nous dis en tant que groupe, nous en tant qu'ensemble, tous les artistes de musique emo. Pas de drogues."