Vicente Fernández a fait une colombe avec Alejandro Fernández

Vicente Fernández est revenu sur la scène.

Le Charro de Huentitán a surpris ce vendredi soir le public qui a apprécié le concert de son fils Alejandro, au Telmex Auditorium, car non seulement il était présent à l’événement, mais il est également monté sur scène pour chanter des tubes comme “The King” et “La défaite”.

Chente ne portait pas de costume charro, il portait des vêtements formels, mais sa présence et sa voix étaient suffisantes pour que le public célèbre une telle surprise avec des cris d’émotion et de chant pour accompagner l’icône mexicaine.

Hier soir, “El Potrillo” a offert le deuxième concert prévu jusqu’à présent dans son pays natal dans le cadre de sa tournée Made in Mexico, qui nomme également sa nouvelle production de disques.

Le premier spectacle a eu lieu jeudi devant un Telmex Auditorium bondé, tout comme ce vendredi. Alejandro reviendra sur le Vieux Continent avec sa récente tournée, qui débutera le 27 novembre à Malaga. De plus, “El Potrillo” inclura Londres et Paris pour la première fois.

Il convient de rappeler que le week-end dernier, Alejandro Fernández s’est présenté à Guanajuato avec un total complet, comme prévu, mais ce qui a attiré son attention n’est pas tant son succès retentissant, mais qu’il a été capturé à nouveau dans un état gênant.

Et c’est qu’en sortant du concert il ne voulait pas saluer ses followers ni ne voulait s’arrêter à la presse, mais ce sont les caméras de Suelta la soupe qui ont réalisé quelques brèves déclarations de “El Potrillo”, et il était possible de se rendre compte que le chanteur J’étais assez énervé.

Les journalistes de Suelta la soupe l’ont suivi à l’hôtel où le célèbre homme restait pour parler avec lui et ils ont été surpris par l’attitude qu’il a prise.

Alejandro traînait les mots et semblait ne pas comprendre les questions du journaliste: “Célébrer ton papa pendant ces 80 ans?”, Le journaliste a demandé au “Potrillo”, un acte qui lui a fait répondre:

