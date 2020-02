Vicente Fernández et sa petite-fille nous surprennent dans ce beau cliché

Vicente Fernández apparaît avec sa petite-fille bien-aimée, nous montrant que, malgré les différences, l’amour peut absolument tout surmonter

Vicente Fernandez Il est un personnage très apprécié par des millions de personnes dans le monde, en raison de ses thèmes musicaux et des interprétations qu’il a faites dans différents films au XXe siècle.

Ses chansons ont fait plus d’un cri, en raison de ses paroles passionnées et pleines de sentiments d’amour et aussi de chagrin.

Il convient de noter que le célèbre est également très cher à sa famille, en fait il a connu les nombreuses photographies avec lesquelles il apparaît avec des membres de sa famille.

Cette fois, il est apparu dans un instantané avec sa petite-fille bien-aimée America Fernandez, qui semble totalement heureux sur ses genoux et en compagnie de son animal de compagnie bien-aimé, les deux amours de sa vie!

Cette famille est un excellent exemple à suivre pour des millions de personnes, et ils le montrent avec chaque publication sur Instagram ou un autre réseau social.

