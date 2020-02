Vicki Gunvalson, juge Tamra a-t-elle été licenciée en raison de son âge?

Tamra Judge et Vicki Gunvalson ne retourneront pas chez The Real Housewives of Orange County. La saison 15 devra se passer de deux des femmes au foyer les plus controversées et les plus emblématiques. Il y a eu beaucoup de spéculations sur la raison pour laquelle ils ont tous deux été lâchés. L’une des raisons les plus retentissantes est leur âge.

Tamra Judge et Vicki Gunvalson de retour dans la saison 8 de «RHOC» | Evans Vestal Ward / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Andy Cohen, un producteur de RHOC, claque des rapports selon lesquels Judge et Gunvalson ont été licenciés en raison de leur âge.

“Si vous regardez l’ampleur de Housewives sur tous les spectacles, nous représentons tous les âges et en particulier New York City, Ramona [Singer]’S 61 ou quelque chose “, at-il dit à un appelant qui a demandé sur son émission Radio Andy SiriusXM. “Cela n’a pas à voir avec l’âge.”

Cohen a ensuite expliqué qu’ils voulaient faire bouger les choses dans le comté d’Orange pour faire évoluer les intrigues.

“Nous avions juste l’impression qu’avec Orange County, nous tournions un peu en rond avec le groupe”, a-t-il ajouté. «Parfois, vous devez retirer les gens du groupe pour voir les histoires prendre une autre direction. Je pense que si nous avions retiré Shannon du groupe, nous pourrions avoir une discussion pour savoir si cela avait quelque chose à voir avec l’âge. »

Cohen a également déclaré qu’il ne voulait pas isoler les téléspectateurs de longue date de l’émission avec ces décisions.

Vicki Gunvalson quitte la série

Après avoir été «amie» pour la saison 14, Gunvalson a annoncé qu’elle quittait définitivement le RHOC.

“Je serai toujours l’OG de l’OC, mais il est temps de dire au revoir aux Real Housewives of Orange County”, a écrit Gunvalson sur Instagram. “Ce fut une course incroyable depuis 14 ans et je veux [to] merci à vous tous pour votre soutien, pour votre amour et pour avoir «coqueluche» avec moi en cours de route. »

Le maven de l’assurance va se concentrer sur son entreprise ainsi que sur un podcast qu’elle lancera bientôt.

«Je travaille sur de nouveaux projets qui seront passionnants, stimulants et inspirants», a-t-elle poursuivi. «Mon podcast avec Westwood One sera bientôt lancé et j’aurai beaucoup plus à dire à ce sujet sur Whoop it up avec Vicki. J’espère que vous vous joindrez à moi pour mon nouveau voyage, alors restez à l’écoute. J’adore tous mes fans et je tiens à remercier Bravo et Evolution pour cette expérience incroyable que ma famille et moi n’oublierons jamais. »

Tamra Judge s’éloigne

Contrairement à Gunvalson, Judge s’est vu offrir un rôle limité pour la saison 15 de RHOC, mais a finalement refusé l’accord.

«Nous lui avions proposé trois épisodes pour revenir et récapituler son histoire. … C’est vrai », a déclaré Cohen à Radio Andy. “Elle ne voulait pas faire ça. Regardez, elle fait partie de la série depuis 12 ans. Nous voulions lui envoyer un message. »

Juge, plus tard, a expliqué qu’elle n’avait aucune rancune contre Cohen ni Bravo.

«J’adore Andy! Je serai toujours très proche de lui », a déclaré la juge à Champion Daily au sujet de ce qu’elle pense de Cohen. «J’ai apprécié mes 12 ans sur Bravo, mais je savais que cela touchait à sa fin. Je ne suis pas fou de la décision de Bravo mais je suis triste de perdre une famille que j’aime tant. “

La saison 15 de RHOC devrait commencer à tourner bientôt et sera diffusée plus tard cette année sur Bravo.