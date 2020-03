Vicki Gunvalson laisse tomber des indices d’une nouvelle émission de téléréalité avec Tamra Judge

Vicki Gunvalson a quitté The Real Housewives of Orange County après une course de 14 ans dans l’émission. L’OG de l’OC avait été rétrogradé dans la saison 14 à un «rôle d’ami» et n’a pas été invité à revenir pour la saison 15. Bien qu’il était difficile pour Gunvalson d’accepter qu’elle n’apparaîtrait plus sur la série de réalité Bravo, elle avance juste bien. Les choses sont tellement géniales qu’elle taquine un nouveau spectacle avec l’ancienne co-star Tamra Judge.

Tamra Judge et Vicki Gunvalson | Banque de photos Astrid Stawiarz / Bravo / NBCU via .

La principale raison pour laquelle Gunvalson s’est finalement dit qu’être renvoyée du RHOC était une bonne chose, parce que la série ne se montrait plus vraiment.

“L’émission s’est vraiment éloignée de ce que nous étions censés faire”, a déclaré Gunvalson à People lors d’une interview. «Au début, il s’agissait de montrer votre vraie vie; votre famille, vos amitiés, votre travail. Il s’agissait vraiment de s’ouvrir et de laisser entrer le monde. Mais ça a cessé d’être ça et ça a commencé à se battre. Et ils n’ont plus jamais montré ma vraie vie. C’est devenu faux. Pourquoi voulez-vous participer à un spectacle de renommée internationale et être méchant? Ce que nous sommes censés faire, c’est vraiment nous entraider! C’est un monde difficile là-bas! “

Gunvalson veut montrer sa vie et comment elle aide les gens de sa compagnie d’assurance.

“Je veux montrer ma vraie vie”, a ajouté Gunvalson. «Ma vraie vie est incroyable, épuisante et excitante. J’aide les gens chaque jour dans mon entreprise [Coto Insurance]. Je suis une mère et une grand-mère aimantes. J’ai cette excellente relation avec [fiancé Steve Lodge]. C’est la réalité de ma vie, pas ce truc faux. “

De quoi parle sa nouvelle émission?

Sur Instagram, Gunvalson et Judge ont taquiné les fans lorsqu’ils ont partagé une photo. La photo des deux anciennes stars du RHOC les représentait assis dans le comptoir de la cuisine avec des caméras devant eux. Les fans se sont excités à la perspective que les dames filment quelque chose de nouveau ensemble.

“Ce sera un spectacle incroyable”, a déclaré Gunvalson à People. “Tamra et moi, nous allons bien ensemble. Nous avons une excellente chimie et nous nous amusons. Nous avons un voyage vraiment spécial qui se passe. C’est quelque chose qui va vraiment inspirer les gens. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais je sais que ce sera un spectacle que les gens adorent. “

Gunvalson n’a pas révélé trop de détails sur l’émission ni sur l’endroit où elle sera diffusée. Aucun calendrier n’a été donné quant au moment où les fans pourraient revoir les deux femmes au foyer à la télévision.

Vicki Gunvalson a été approchée pour une nouvelle série de téléréalité

Ce qui n’est pas clair, c’est si la série qu’elle tournait avec Judge est une retombée pour Bravo. Lors de la première du podcast de Gunvalson, elle a déclaré que le réseau l’avait approchée pour une nouvelle émission.

«Bravo m’a approché avec un nouveau spectacle. Donc, je m’amuse. On dirait que je vais continuer. [It’s] vraiment excitant qui va être là-dessus avec moi “, a-t-elle déclaré dans l’épisode du 5 mars de Whoop It Up with Vicki.

Lorsque Gunvalson a demandé pourquoi elle avait été licenciée, Andy Cohen lui a répondu qu’elle n’était pas techniquement licenciée car elle n’était pas une employée.

“Il dit:” Je ne t’ai pas viré. Vous allez être sur une autre émission, restez à l’écoute. Il y a beaucoup de choses à venir pour vous. Nous avions juste besoin de le changer », a déclaré Gunvalson. “C’est une pilule difficile à avaler pour quelqu’un qui a créé ce spectacle et créé la franchise. Je suis vraiment encore aux prises avec ça, mais cela ne fait qu’un mois que la nouvelle a éclaté. “

Whoop It Up avec Vicki est maintenant disponible sur votre lecteur de podcast préféré.