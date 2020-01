Vicki Gunvalson quitte ‘RHOC’ et ne revient pas comme femme au foyer pour la saison 15

Vicki Gunvalson a confirmé qu’elle ne reviendrait pas chez The Real Housewives of Orange County. L’avenir de l’OG de l’OC était dans le doute après qu’elle ait été rétrogradée à un ami pour la saison 14. Pendant BravoCon à New York, Gunvalson a déclaré qu’elle ne reviendrait pas à la série Bravo en tant qu’invité et accepterait seulement un plein -rôle de temps. Après des semaines de spéculation, Gunvalson ne tiendra plus d’orange.

Vicki Gunvalson | Banque de photos Greg Endries / Bravo / NBCU via .

“Je serai toujours l’OG du CO, mais il est temps de dire au revoir aux Real Housewives of Orange County”, a écrit Gunvalson sur Instagram. “Ce fut une course incroyable depuis 14 ans et je veux [to] merci à vous tous pour votre soutien, pour votre amour et pour avoir «coqueluche» avec moi en cours de route. »

Les fans peuvent être assurés que ce n’est pas la dernière fois que nous entendons parler de Gunvalson, car elle note qu’elle lancera bientôt un podcast.

«Je travaille sur de nouveaux projets qui seront passionnants, stimulants et inspirants», a-t-elle poursuivi. «Mon podcast avec Westwood One sera bientôt lancé et j’aurai beaucoup plus à dire à ce sujet sur Whoop it up avec Vicki. J’espère que vous vous joindrez à moi pour mon nouveau voyage, alors restez à l’écoute. J’adore tous mes fans et je tiens à remercier Bravo et Evolution pour cette expérience incroyable que ma famille et moi n’oublierons jamais. »

Ultimatum de Vicki Gunvalson

Gunvalson a eu une éruption majeure lors de la réunion du RHOC de la saison 14 qui a été filmée. En tant qu’ami, Gunvalson n’apparaîtrait que pendant une partie de la spéciale. En tant que GA, elle croyait qu’elle serait assise sur le canapé tout au long. Quand elle a découvert ce qui se passait, un drame s’est ensuivi.

«Je me sentais très irrespectueuse et je ne mérite pas ça», a-t-elle dit à OK! Magazine. «Je donne à Bravo ma vie, toute ma vie, et je ne simule pas ma réalité. Ma réalité est folle. Sur d’autres castings, les femmes ont créé des intrigues. Je ne crée pas ça. Ma vie est ma vie, que vous le vouliez ou non. “

Bien qu’il y ait eu des rapports selon lesquels Gunvalson a eu une altercation avec Andy Cohen, les choses n’ont pas fini par devenir aussi graves. Cependant, Gunvalson a fait savoir au producteur Housewives ses pensées.

«Je ne me suis pas mêlée à Andy… lui ai dit ce que je ressentais, ainsi que j’ai dit à tout le monde ce que je ressentais», a-t-elle expliqué. «Je pensais que j’aurais dû être prévenu à l’avance. Ils m’ont menti, en gros. Ils m’ont menti. “

Les Real Housewives of Orange County devraient bientôt commencer à filmer avec une date de diffusion pour l’été sur Bravo.