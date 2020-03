Vicki Gunvalson révèle ce que l’ancien étudiant de «RHONY» Bethenny Frankel lui a dit après sa sortie

C’est toujours agréable de voir des femmes au foyer de différentes villes se soutenir mutuellement. Après que Vicki Gunvalson a annoncé qu’elle quittait The Real Housewives of Orange County, elle a reçu un appel de Bethenny Frankel. Ce dernier a quitté The Real Housewives of New York City pour la deuxième fois en août 2019. Frankel a quitté le spectacle Bravo et produit et joue maintenant dans une nouvelle série de compétitions.

Vicki Gunvalson et Bethenny Frankel | Greg Endries / Bravo / Banque de photos NBCU via . / Frazer Harrison / .

Les conseils de Frankel à Gunvalson étaient opportuns et pourraient sûrement aider l’OG du CO sur la vie après Housewives.

“[Bethenny] a déclaré: «Il vous faudra six mois pour réaliser que c’est la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Vous voulez toujours quitter une fête pendant qu’elle continue. On m’a payé une somme démente d’argent en travaillant là-bas et je l’ai laissé parce que ce n’était pas bon pour mon cœur et mon âme… C’est comme une strip-teaseuse sur un poteau. Vous savez que ce n’est pas bon pour vous et un jour vous allez l’abandonner parce que vous avez une vie meilleure en dehors de ça », a déclaré Gunvalson sur le podcast Whoop It Up with Vicki.

Vicki Gunvalson quitte le «RHOC» après 14 ans

C’est juste avant le début de la production de la saison 15 de RHOC que Gunvalson a confirmé qu’elle quittait définitivement la série.

“Je serai toujours l’OG de l’OC, mais il est temps de dire au revoir aux Real Housewives of Orange County”, a écrit Gunvalson sur Instagram. “Ce fut une course incroyable depuis 14 ans et je veux [to] merci à vous tous pour votre soutien, pour votre amour et pour avoir «coqueluche» avec moi en cours de route. »

À l’époque, Gunvalson a laissé entendre qu’elle travaillait sur de nouveaux projets, comme son podcast qu’elle vient de sortir cette semaine.

«Je travaille sur de nouveaux projets qui seront passionnants, stimulants et inspirants», a-t-elle poursuivi. «Mon podcast avec Westwood One sera bientôt lancé et j’aurai beaucoup plus à dire à ce sujet sur Whoop it up avec Vicki. J’espère que vous vous joindrez à moi pour mon nouveau voyage, alors restez à l’écoute. J’adore tous mes fans et je tiens à remercier Bravo et Evolution pour cette expérience incroyable que ma famille et moi n’oublierons jamais. »

Vicki Gunvalson n’aimait pas la direction de «RHOC»

Un autre problème qui a influencé la décision de Gunvalson de ne pas vouloir continuer à faire du RHOC était la direction dans laquelle la série était allée.

“L’émission s’est vraiment éloignée de ce que nous étions censés faire”, a déclaré Gunvalson à People lors d’une interview. «Au début, il s’agissait de montrer votre vraie vie; votre famille, vos amitiés, votre travail. Il s’agissait vraiment de s’ouvrir et de laisser entrer le monde. Mais ça a cessé d’être ça et ça a commencé à se battre. Et ils n’ont plus jamais montré ma vraie vie. C’est devenu faux. Pourquoi voulez-vous participer à un spectacle de renommée internationale et être méchant? Ce que nous sommes censés faire, c’est vraiment nous entraider! C’est un monde difficile là-bas! “

Cependant, Gunvalson a également laissé entendre qu’elle n’avait pas complètement fini avec la réalité et qu’elle pourrait faire une autre émission pour Bravo.

«Bravo m’a approché avec un nouveau spectacle. Donc, je m’amuse. On dirait que je vais continuer. [It’s] vraiment excitante qui va être là-dessus avec moi », a-t-elle déclaré dans l’épisode du 5 mars de son podcast.

Gunvalson a également été aperçu en train de filmer quelque chose avec l’ancienne co-star Tamra Judge qui, selon les fans, pourrait être un spin-off pilote.