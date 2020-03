Vicki Gunvalson rompt le silence après avoir abandonné Shannon Beador

Vicki Gunvalson a quitté The Real Housewives of Orange County et son amitié avec Shannon Beador souffre également. L’OG du CO a quitté la franchise après 14 ans. La saison 15 de la série a commencé la production et le seul ami de Gunvalson qui reste dans la série est Shannon Beador. Les choses ont apparemment changé radicalement après que cette dernière ait été vue sur une photo avec la némésis de Gunvalson, Kelly Dodd.

Pourquoi Vicki Gunvalson s’est-elle fâchée?

Beador et Gunvalson, ainsi que Tamra Judge, faisaient partie du groupe «Tres Amigas». Tous ont partagé leur aversion pour Dodd qui a eu une relation difficile avec eux au fil des ans. Cependant, avec Gunvalson et Judge hors du spectacle, Beador doit se faire de nouveaux amis dans le casting.

Au cours du week-end, Beador a partagé une photo avec Dodd avec leurs partenaires respectifs. Le Bravo est apparemment «voisin» et «à distance de marche» les uns des autres, comme Beador l’a noté sur sa légende.

Bien que Gunvalson n’ait pas réagi à la photo, le juge a apparemment pris un coup. Elle a partagé un post qui, selon la plupart des fans, était destiné à Beador.

«Les faux amis sont comme des ombres. Ils vous suivent au soleil mais vous laissent dans le noir », a lu la citation que Judge a partagée sur Instagram.

Les fans de l’émission ont demandé ce que cela signifiait. Certains pensaient qu’elle parlait des alliances changeantes de Beador après que le juge et Gunvalson aient été exclus du RHOC.

Les fans sont allés voir qui suivaient Judge et Gunvalson et ils ont recherché Beador. Les résultats ont montré que Beador n’est pas quelqu’un qu’ils suivent, montrant qu’ils ont tous les deux abandonné leur ancienne co-star.

Qu’a dit Vicki Gunvalson?

Après le mouvement controversé, Gunvalson a rompu son silence sur le drame. Le maven de l’assurance a parlé du drame entourant son amitié avec Beador.

“Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment, comme vous le savez tous”, a déclaré Gunvalson au Hollywood Gossip. “Nous avons des gens qui meurent de coronavirus, la bourse s’effondre et moi, je m’inquiète pour mon activité d’assurance à un moment critique dans ce pays.”

Gunvalson a minimisé le drame avec son ancienne co-star car il y a un problème plus important qui affecte le monde en ce moment.

“S’inquiéter de savoir si Shannon Beador est folle si je l’ai abandonnée ou non n’est même pas quelque chose sur mon radar”, a ajouté l’ancienne star du RHOC. “Il y a des choses plus importantes qui se passent dans le monde que de s’inquiéter pour elle ou l’un de mes autres anciens costars.”

Vicki Gunvalson quitte ‘RHOC’

Gunvalson avait été rétrogradé à un “ami” pour la saison 14 de RHOC. Dans des interviews avant la diffusion de la finale, elle avait déjà dit qu’elle ne reviendrait pas à la série si on ne lui proposait pas à nouveau le statut complet. Il semble que les producteurs pensaient qu’elle n’était pas nécessaire pour la série, car avant la saison 15, Gunvalson a annoncé sa sortie.

“Je serai toujours l’OG du CO, mais il est temps de dire au revoir aux Real Housewives of Orange County”, a écrit Gunvalson sur Instagram. “Ce fut une course incroyable depuis 14 ans et je veux [to] merci à vous tous pour votre soutien, pour votre amour et pour avoir «coqueluche» avec moi en cours de route. »

La star de Bravo a assuré à ses fans qu’ils auraient bientôt de ses nouvelles, littéralement, alors qu’elle lançait un nouveau podcast.

«Je travaille sur de nouveaux projets qui seront passionnants, stimulants et inspirants», a-t-elle poursuivi. «Mon podcast avec Westwood One sera bientôt lancé et j’aurai beaucoup plus à dire à ce sujet sur Whoop it up avec Vicki. J’espère que vous vous joindrez à moi pour mon nouveau voyage, alors restez à l’écoute. J’adore tous mes fans et je tiens à remercier Bravo et Evolution pour cette expérience incroyable que ma famille et moi n’oublierons jamais. »

La saison 15 des Real Housewives of Orange County devrait être diffusée plus tard cette année sur Bravo.