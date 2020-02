Vicky Larraz, sixième candidate confirmée

Samedi soir 9 février ‘Saturday deluxe’ rejoint la liste des programmes qui ont dévoilé les membres de la liste des candidats de ‘Survivors 2020’, confirmant un nouveau nom: celui de l’artiste Vicky Larraz. La Madrilène a rejoint le reste de ses camarades de classe, dont l’identité a été annoncée tout au long de la semaine, depuis que la participation d’Albert Barranco a été annoncée.

Vicky Larraz, candidate à «Survivors 2020»

Fille du célèbre juge Gustavo Larraz de l’émission “De buena ley” diffusée sur Telecinco entre 2009 et 2014, Vicky Larraz a une longue carrière de chanteuse qui remonte à la fin des années 80, après être devenu célèbre en tant que chanteur du groupe musical Olé Olé. En plus de son travail dans le monde de la musique, Larraz a également travaillé comme présentatrice sur le petit écran, depuis sa création en 1986 dans le programme musical «Tocata», de Televisión Española, qui met en forme comme «De carne y os ».

Larraz était également chargé de modérer le débat du jury à l’Eurovision 1990, après quoi il a déménagé aux États-Unis, où il s’est placé en charge de programmes tels que ‘Hollywood DF’, ‘Club House Magazine’ et ‘Club House TV’. L’une de ses dernières et plus importantes apparitions télévisées en Espagne a été en tant que candidat à la quatrième édition de “ Ton visage me sonne ”, en 2015, où il se classait neuvième après la finale. Sa participation dans «Survivors» serait la deuxième fois que Larraz sera un concurrent dans une émission de télévision, cette fois dans une émission de téléréalité qui mettra à l’épreuve ses compétences et son endurance.

Réchauffer les moteurs

La signature de Larraz en tant que candidat de «Survivors» Il a été annoncé quelques heures seulement après que ‘Socialité’ a confirmé la participation de l’artiste Nyno Vargas, dont le dernier travail télévisé a été produit dans «Los reyes del barrio», où le chanteur était l’un des protagonistes. Tous deux ont rejoint une liste dirigée par Albert Barranco, Rocío Flores, Bea Retamal et Ivana Icardi, rapprochant de plus en plus la première imminente de la réalité de survie qui a déjà commencé à être promue dans les chaînes Mediaset. Une nouvelle étape du format bien connu dans lequel la société va de nouveau miser sur la transversalité, en diffusant du contenu via Telecinco, Cuatro et MiTele Plus.

