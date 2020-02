Victime d’intimidation et de violence familiale

Fani Carbajo est devenu l’un des candidats les plus controversés de «L’île des tentations» et, sans aucun doute, a été l’un des principaux protagonistes également en dehors de la réalité. Il avait une relation avec l’un des célibataires de la maison, a pris fin avec son partenaire, Christofer Guzmán et, de plus, on ignore qui est son père biologique, ce qui a suscité un intérêt particulier pour les différents programmes de Telecinco, qui ils ont enquêté sur le passé du candidat, rencontrant une enfance très difficile.

Fani Carbajo dans «L’île des tentations»

Carbajo a déjà expliqué dans sa vidéo de présentation qu’il avait grandi en allant de maison en maison et avec des familles non structurées, mais a donné plus de détails dans son exclusivité avec le magazine Lecturas: “Nous sommes trois sœurs de parents différents, nous n’avons pas été élevées ensemble et chacun a été avec une famille depuis que ma mère nous a quittés. “Actuellement, elle n’a aucun lien avec eux.

Eh bien, derrière cette histoire de famille, se cache un passé sombre et douloureux: “Avec 5 ou 6 ans, j’ai vécu des situations très violentes envers ma mère et envers moi. Cela m’a marqué pour la vie“a-t-il révélé. Carbajo a dû endurer des situations vraiment terribles de la part du père de sa petite sœur lorsque sa mère a décidé de vivre avec lui:” Mes sœurs n’ont pas subi la violence de cet homme, moi je l’ai fait. J’aurais aimé avoir la même enfance que mes sœurs », poursuit l’histoire de la télévision.

Après tout cet enfer, il a pu retrouver l’homme qui lui avait donné son nom de famille, mais qui n’était pas son père biologique. Cependant, il n’était pas non plus heureux ici, car, apparemment, l’homme était toujours très affecté par la séparation de la mère de Fani et s’était donné une vie déconseillée: “Mon martyre a continué, mais sans violence“.

Tolérance zéro au harcèlement

Comme si cela ne suffisait pas, dans le programme du 8 février de la «Socialité», ils ont découvert que la terrible enfance de Fani n’était pas seulement à l’intérieur de la maison, mais aussi à l’extérieur. L’équipe spatiale a contacté certains des camarades de classe du participant de «L’île des tentations» et a découvert qu’il avait été victime d’intimidation atroce, à la fois physiquement et psychologiquement. Les témoins, qui ils préfèrent parler sans regarder, rapporte que la jeune femme a été battue par ses camarades de classe. Il y en a qui osent même minimiser le problème: «C’étaient des choses pour les filles», disent-ils. “Ils l’ont frappée et à cause de cela, elle a un écart et une tête chauve.”, racontez un autre des témoignages.

