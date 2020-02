Victor Crone et Hanna Ferm sont classés en quatrième et dernière demi-finale

Enfin, nous avons vu toutes les performances qui choisissent de remporter la victoire dans le Melodifestivalen 2020 que la chaîne suédoise SVT fête depuis quatre semaines. La télévision a diffusé le samedi 22 février, la quatrième et dernière demi-finale du format musical dans lequel le représentant de la Suède sera élu pour le Festival Eurovision 2020. Une fois le gala diffusé enfin tous les sujets ont été lancés sur des plateformes numériques et les performances sont visibles officiellement sur les plateformes vidéo mondiales. Maintenant, la fin de la compétition est plus proche que jamais.

Victor Crone et Hanna Ferm (Melodifestivalen 2020)

Dans cette quatrième demi-finale, il semblait qu’il n’y avait pas trop de doutes sur l’identité des deux classées directes pour la grande finale. Et oui, toutes les prévisions se sont réalisées. Victor Crone et Hanna Ferm ont été choisis pour participer directement au gala final du Melodifestivalen 2020. Il se bat pour son billet pour Rotterdam avec le thème “Les eaux troubles” et une mise en scène dans laquelle il joue (et beaucoup) avec des effets visuels, avec des projections et un grand jeu de lumière. Il le fait après avoir été représentant de l’Estonie à l’Eurovision 2019. Atteindra-t-il la faveur du public et répétera-t-il son expérience Eurovisive pour la deuxième année consécutive ou restera-t-il sur la route?

Pour sa part, Hanna Ferm (et son fan) tentera de se battre avec la victoire lors de la grande finale et le fera avec la mi-temps “Brave”. L’artiste a remporté la victoire, surmontant ainsi le duo formé par Ellen Benediktson & Simon Peyron, qui emmèneront leur “Surface” à la pièce et Frida Öhrn, qui avec la chanson “We are on” n’a pas non plus gagné mais aura une seconde opportunité dans la soi-disant Andra Chansen. Pour sa part, William Strid (“Molnljus”), Jakob Karlberg (“Om du tror att jag saknar dig” et Nanne Grönvall (“Carpool karaoke”) Ils n’ont pas réussi à marquer suffisamment et ont été éliminés de la nuit, sans possibilité de continuer la compétition.

Les duels d’Andra Chansen

De cette façon, il reste maintenant deux galas pour rencontrer le vainqueur de ce Melodifestivalen. Celui que SVT diffusera le samedi 29 février est ce qu’on appelle Andra Chansen, ou deuxième chance. Et nous y vivrons quatre duels desquels sortiront les quatre classés pour la grande finale. Anis don Demina et Ellen Benediktson & Simon Peyron s’affronteront lors du premier duel; Malou Prytz et Paul Rey dans le deuxième duel; Felix Sandman et Frida Öhrn dans le troisième duel et Mendez feat. Alvaro Estrella et Drängarna dans la salle. Seuls quatre de ces artistes s’affronteront dans la grande finale où ils sont déjà confirmés Anna Bergendahl (“Kingdom come”), Dotter (“Bulletproof”), Hanna (“Ferm Brave”), Mariette (“Shout it out”), Mohombi (“Winners”), Robin Bengtsson (“Take a chance”), Les Mamas (“Move”) et Victor Crone (“Waters troublés”).

