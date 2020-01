Victor Cruz s’intéresse au récent scandale de LSU d’Odell Beckham Jr.

OBJ s’est trouvé en difficulté.



Odell Beckham Jr s’est retrouvé dans une position compromettante récemment tout en célébrant la récente victoire des LSU Tigers au Championnat national. Beckham Jr. était dans les vestiaires après le match et on pouvait voir distribuer de l’argent à certains des joueurs. Cela va à l’encontre des règles de la NCAA et de nombreux fans étaient en colère contre ce qui s’est passé. En fait, Beckham fait actuellement l’objet d’une enquête par l’école, même si de nombreuses personnes soutiennent que l’argent qu’il a donné est faux. OBJ a également un mandat d’arrêt pour son arrestation grâce à un incident au cours duquel il a frappé un flic sur le cul.

TMZ a récemment rattrapé l’ancien grand receveur des Giants de New York, Victor Cruz, qui a donné son avis sur l’épreuve. Comme l’explique Cruz, il ne voit pas quel est le problème des bouffonneries de Beckham et il semble que les gens cherchent toujours des raisons de le poursuivre.

“À ce stade, on a l’impression qu’ils s’en prennent à lui parce qu’il est qui il est”, a déclaré Cruz. “Son alma mater vient de remporter le championnat national. Qu’il s’amuse. Je pense qu’il n’a rien fait de mal … Je pense qu’il est bon.”

