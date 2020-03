Víctor Sandoval et Carmen Borrego vivent une querelle tendue dans «Venez dîner avec moi: édition gastronomique»

Le 11 mars, une nouvelle saison de «Venez dîner avec moi: Gourmet Edition» a commencé, le concours Mediaset dans lequel quatre célébrités se réunissent pour le dîner et rivalisent pour être le meilleur hôte pour obtenir le prix de 3000 euros à la fin de la saison. Dans ce cas, la saison met en vedette Bibiana Fernández, El Dioni, Carmen Borrego et Víctor Sandoval, qui a été le premier hôte de la semaine.

Carmen Borrego et Víctor Sandoval dans ‘Venez dîner avec moi: édition gastronomique’

Dans ce premier épisode, ce qui se passe habituellement dans le format a été reproduit: incertitude et peur de découvrir qui sont les protagonistes de l’édition. Víctor Sandoval a accueilli Bibiana Férnandez et Dioni avec un accueil chaleureux, mais n’a pas eu la même réaction lorsque Carmen Borrego a été retrouvée lorsqu’elle a ouvert la porte sonner sa cloche. Quelques minutes avant le présentateur a déclaré qu’il aurait aimé avoir María Teresa Campos parmi ses invités, cependant, le collaborateur également a dû se contenter de sa sœur, avec lequel il entretient une forte confrontation.

Il n’est donc pas surprenant que les retrouvailles avec Carmen Borrego ont été très tendues, puisque les deux collaborateurs se sont rencontrés plusieurs fois sur des plateaux de télévision après qu’il n’a pas hésité à parler longuement (et pas vraiment bien) de la famille Campos dans les programmes Mediaset. “Quand j’ai ouvert la porte et vu que c’était elle, je voulais mourir”, a avoué Victor à la caméra. Pour la fille de María Teresa Campos, ce n’était pas non plus un plat de bon goût de rencontrer le collaborateur qui, en le voyant, envisageait de quitter le programme: “N’auraient-ils pas pu me mettre avec quelqu’un d’autre? Victor me semble un peu dangereux”.

Les couteaux ont volé au dîner

Borregó n’a pas hésité à faire payer l’hôte tout au long de la nuit, pour le menu élaboré et aussi pour ses commentaires à sa famille. “L’apéritif est très léger, est-ce que le dîner sera aussi tout en boîte?”a demandé le talk-show “Viva la vida” très sarcastique sans avoir encore essayé le menu. Quelques minutes plus tard, elle et ses collègues ont découvert qu’en effet, Víctor Sandoval avait utilisé des canettes pour préparer le dîner ce jour-là. Mais au-delà du niveau de la vaisselle, entre les deux, il y avait aussi des tensions sur des questions personnelles. “Je serai heureux quand je ferai un programme que j’aime. Je ne suis pas Terelu qui le demande à la télévision”, a déclaré Sandoval, chose avec laquelle Borrego ne s’est pas bien comporté: “Nous allons laisser Terelu seul qui n’est pas venu dîner, hein. C’est pourquoi je ne vais pas passer parce que je suis énervé. “Enfin, les ennemis ont décidé de sceller la paix pour le moment avec un baiser, même s’il semble clair que la rivalité se poursuivra dans les prochains épisodes de la saison.

.