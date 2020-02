Victoria F. répond à un fan qui demande si elle est adoptée

Plus tôt cette semaine, le célibataire Peter Weber a rencontré les familles de ses derniers candidats lors de l’épisode des villes natales. Eh bien, il a rencontré la plupart des familles.

Lors de son rendez-vous à Virginia Beach avec la concurrente controversée Victoria Fuller, une de ses ex, Merissa Pence, est venue le voir et lui a dit qu’elle connaissait la représentante médicale et ne lui faisait pas confiance.

Victoria F. | Francisco Roman via .

Lorsque Weber a approché Victoria F. à propos de la conversation qu’il avait eue avec son ex, elle est devenue dépassée et s’est éloignée. Les deux voies se sont séparées avant que Weber ne rencontre même la famille du candidat controversé. À la fin de l’épisode, une scène a été montrée de la famille de Victoria F. parlant de la façon dont ils vont s’adresser à “Pilot Pete”. Il a également été question de la grand-mère lui donnant un de ses célèbres baisers.

Beaucoup de Bachelor Nation se sont tournés vers Twitter pour faire des blagues sur la famille de Victoria F. attendant de rencontrer Weber pendant qu’ils se disputaient à l’extérieur.

Et certains fans ont commenté le manque de ressemblance entre Victoria F. et sa famille.

«Est-ce que quelqu’un d’autre observe que Victoria F ne ressemble en rien à sa famille? Je ne juge pas qu’il manque quelque chose », a tweeté un fan.

Victoria F. dit à un fan qu’elle n’est pas adoptée

Sur un récent post Instagram de Victoria F., un fan a demandé si elle était adoptée.

“Êtes-vous adopté jw”, ont-ils commenté.

“non. Mon père biologique est décédé à l’âge de 19 ans. Mais mon beau-père est mon monde! » Victoria F. a répondu.

La question (et la réponse) ont inspiré toute la conversation sur Instagram du candidat.

Certains fans de l’émission ont convenu que Victoria F. ne ressemblait pas au reste de sa famille. Et certaines personnes ont estimé que la question était «grossière».

“Cela expliquerait beaucoup de choses, c’est sûr”, a écrit une personne.

“Pourquoi pensez-vous que c’est correct de demander? Jw! ” commenta un autre.

“Je pense qu’il est impoli de rompre les relations et de manipuler les gens”, répliqua le premier intervenant, faisant référence au commentaire que l’ex Weber lui a fait sur la façon dont Victoria F. avait rompu les relations.

Victoria F. se dirige vers des suites fantastiques

Bien que Weber n’ait jamais rencontré sa famille, Victoria F. se dirige vers les suites fantastiques du prochain épisode. Dans l’aperçu, nous voyons que les femmes vivront toutes ensemble pendant la partie de la saison fantastique, ce qui encouragera certainement le drame supplémentaire.

Nous savons aussi que Weber est amoureux de Victoria F. parce que dans l’aperçu, il dit qu’il est amoureux des trois femmes.

En ce moment, il semble que l’accent de l’épisode à venir est en grande partie sur Madison Prewett disant à Weber qu’elle attend d’avoir des relations sexuelles jusqu’au mariage, et elle ne veut pas continuer avec la série s’il couche avec d’autres candidats.

Il y a un aperçu de Victoria F. qualifiant les «attentes» de Madison de «dégoûtantes». Nous devrons simplement attendre et voir comment tout se passe.

Lire la suite: «Les villes natales du baccalauréat»: ce n’était pas la maison familiale de Kelsey Weier