Victoria F. répond à une photo de son parachutisme après qu’un épisode montre sa peur des hauteurs

Chaque saison de The Bachelor semble pousser un concurrent à faire face à sa peur des hauteurs. Cette saison est particulièrement remplie d’activités défiant la gravité car Peter Weber travaille comme pilote.

Il a survolé quelques-uns des concurrents aux dates. Le dernier épisode a montré que Victoria Fuller paniquait plusieurs fois à cause de sa peur des hauteurs. Découvrez pourquoi elle réagit violemment et ce qu’elle a à dire sur son passé de parachutisme.

Victoria F. avait peur des hauteurs dans «The Bachelor»

Victoria Fuller sur «Le baccalauréat» | Eric McCandless / ABC via .

«La semaine 4» a montré Victoria F. en train de sortir en solo avec Weber. Tout a commencé avec son transfert à l’aéroport.

«Sommes-nous parachutistes? Non, non », entend-elle dire alors que la voiture s’arrête. “Sommes-nous parachutisme?! Non! Je ne peux pas! », A-t-elle alors crié en commençant à frapper les sièges d’auto. Ils sont allés voler dans un avion à la place pour explorer Cleveland, mais Victoria a quand même dit qu’elle était terrifiée.

La date ne s’est pas arrêtée là. Ils sont allés au parc d’attractions, Cedar Point. Weber et Victoria F. ont fait plus de manèges, ce qui lui a fait face à sa peur des hauteurs.

“La carte de date indique” Laissez notre amour atteindre de nouveaux sommets “et Cedar Point est l’endroit idéal pour le faire”, a déclaré Weber. “Je ne sais pas trop de choses sur Victoria mais il y a quelque chose en elle qui m’a attrapé et j’y vois quelque chose.”

Ils ont fait un tour qui les a abattus en l’air. Victoria F. était assez effrayée, mais finalement Weber lui a demandé si elle aimerait recommencer. Elle a répondu: «Je le fais un peu.» Puis ils ont demandé à repartir.

Ils ont ensuite dansé lors d’un concert de Chase Rice, ce qui était gênant étant donné que Victoria F. avait l’habitude de sortir avec lui. .

Il y a une photo de son parachutisme sur Instagram

Les fans font toujours leur travail de détective dans le passé des concurrents de l’émission. Certains d’entre eux ont remarqué qu’il y a une photo de son parachutisme sur sa page Instagram avec la légende, “quoi dans le vrai f * ck”.

Cela faisait beaucoup douter qu’elle avait peur du tout. “Oui, si elle avait vraiment peur des hauteurs, elle n’irait pas sur ces manèges et ne dirait pas” recommence “. J’aurais une attaque de panique directe et je dirais adios peter », a tweeté un fan.

Un autre fan a tweeté: «Je ne donne même pas un f * ck si les gens savent que je regarde le #TheBachelor! Victoria, tu es ici en train de jouer au jeu innocent “Je ne peux pas faire du parachutisme, oh mon dieu” HUHHH? Je t’ai eu Pete !!!! ”

Elle a confirmé qu’elle avait déjà fait du parachutisme

Victoria F.a publié une vidéo sur son histoire Instagram pour répondre aux fans après la découverte de la photo. Elle a confirmé qu’elle avait déjà fait du parachutisme.

“Pour tous ceux qui demandent qui a envoyé 90 millions de messages à mon sujet sur le parachutisme, oui j’ai déjà fait du parachutisme auparavant”, a-t-elle déclaré. «Est-ce que je veux recommencer? Non! Suis-je autorisé à ressentir cela? Oui.”

Il semble que de nombreux fans se méfient désormais du candidat déjà controversé. Ils devront attendre et voir si elle devra de nouveau affronter sa peur.