Victoria Fuller «Le plus gros plat à emporter» de «The Bachelor»

Victoria Fuller était l’une des candidates au baccalauréat les plus controversées de l’histoire de l’émission. Il semblait chaque semaine que de nouvelles nouvelles ou allégations moins que flatteuses allaient sortir au sujet du représentant des ventes médicales.

Victoria Fuller | Eric McCandless / ABC via .

La plus grande controverse entourant la star de téléréalité était quand elle est sortie qu’elle avait précédemment modélisé pour une marque qui utilise des images et des slogans White Live Matter, quand elle a été accusée d’intimidation sévère envers certains de ses camarades de classe au lycée, et, peut-être le plus grand controverse, quand elle a été accusée de coucher avec plusieurs des maris de ses amis.

Peter Weber, le plus grand fan de Victoria F.

Bien qu’une grande partie de Bachelor Nation ne l’achète pas, Victoria F. maintient qu’elle n’a pas mis fin à plusieurs mariages. La candidate controversée a cependant une personne constamment de son côté: l’ancien célibataire Peter Weber. Weber a toujours parlé de la façon dont le Victoria F. qu’il a connu était une «personne incroyable».

Après la diffusion de «Women Tell All», Victoria F. est allée sur Instagram pour remercier Weber de lui avoir montré «ce qu’est vraiment la gentillesse».

“Pete—

Je vous remercie. Merci de m’avoir appris sur moi-même, même quand je ne voulais pas savoir. Ou quand c’était désagréable. Mais surtout, apprenez-moi que je le vaux bien. Merci de toujours me pousser à aller à la racine et de ne jamais me juger en cours de route. Tu m’as montré ce qu’est vraiment la gentillesse. Que signifie la patience dans une relation. Vous m’avez montré la définition d’une bonne chose. & vous m’avez montré que je peux être aimé sans vergogne avec tous mes défauts. Pour cela, je vous suis toujours reconnaissant. Je suis ravi de voir où la vie vous mène et j’ai tout le respect du monde pour vous. Tu fais un super chéri. Bravo xx », a-t-elle écrit.

Victoria F. a tiré le meilleur parti de «The Bachelor» des amitiés qu’elle a nouées

Environ une semaine plus tard, Victoria F. a écrit ses dernières réflexions concernant son temps sur The Bachelor. Elle a écrit que sa plus grande conclusion de l’émission était les amitiés qu’elle avait nouées.

“Tout est en train de se terminer et je ne peux pas m’empêcher de réfléchir – parfois je me dis” je ne peux pas croire que j’ai fait cette merde “mais ensuite je me rappelle à quel point je suis heureux de l’avoir fait. J’ai appris à me connaître, mais le plus gros avantage a été les amitiés que j’ai gagnées! Je suis éternellement reconnaissante de cette expérience et de tout ce qu’elle m’a appris », a-t-elle écrit.

Victoria F. dit qu’elle ne sait pas «quoi [she] ferait sans [her] les filles (TOUTES LES FILLES DE LA MAISON). »

«Parfois, c’est fou de penser que je ne les avais pas à la 1ère place. Nous ne nous sommes rencontrés que ces derniers mois et avec toute la haine dans le monde, l’AMOUR d’eux a été bien plus. J’ai hâte de commencer ce prochain chapitre avec vous tous », a-t-elle écrit.

Bachelor Nation ne sait peut-être jamais avec certitude si l’une des allégations contre Victoria F. est vraie (bien que Reality Steve fasse un très bon cas), mais il semble qu’elle se soit éloignée de la série avec un bon système de soutien et une meilleure compréhension de ce une relation saine est censée ressembler.

