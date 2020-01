Victoria P. et Alayah’s Pageant Past ont des fans qui rappellent Hannah Brown et Caelynn Miller-Keyes Drama

Nous l’avons dit une fois et nous le répéterons – le diable travaille dur, mais les producteurs de Bachelor travaillent plus dur. Après tout le drame entre Hannah Brown et Caelynn Miller-Keyes sur la saison de Colton Underwood de The Bachelor, la série de téléréalité ABC a jeté cinq anciennes reines de concours – Kelsey Weier, Alayah Benavidez, Victoria Paul, Hannah Ann Sluss et Maurissa Gunn – sur Peter Weber’s saison.

Compte tenu de la petite communauté dans le monde du spectacle, il était toujours possible pour un candidat d’avoir une histoire avec un autre camarade de casting, pré-célibataire. Et maintenant, avec tout le drame qui monte entre Victoria P. et Alayah, certains fans comparent la faille avec ce qui est arrivé à Brown et Miller-Keyes.

Comment Victoria P. et Alayah se connaissent-elles?

Dans l’épisode du 27 janvier de The Bachelor, le personnage d’Alayah a été remis en question après que Sydney Hightower a averti Weber du comportement d’Alayah. Sydney a qualifié Alayah de «faux» et a allégué que l’ancienne Miss Texas USA avait agi différemment devant les caméras.

Pendant le reste de l’épisode, Weber a interrogé les femmes sur Alayah et quelques femmes ont exprimé leurs propres préoccupations. Cependant, le célibataire n’était pas convaincu à 100%, donnant toujours à Alayah le bénéfice du doute, jusqu’à ce qu’il parle avec Victoria P., qui a révélé qu’elle connaissait Alayah en raison de leur passé de concours.

«J’ai partagé avec vous que j’étais Miss Louisiane. Et donc je connaissais un peu Alayah avant d’entrer dans le détail », a déclaré Victoria P. à Weber. «J’avais probablement passé, peut-être, comme collectivement trois heures avec elle, même à Miss USA. Et c’est difficile pour moi d’être dans cette position. Mais je sais qu’elle a demandé que je ne dise pas aux producteurs que nous nous connaissions. »

Elle a poursuivi: «Je ne comprenais pas vraiment pourquoi parce que je me disais:« Ne le faisons pas. Je ne peux pas mentir, je ne veux pas mentir. “Je n’y ai pas pensé beaucoup alors. Mais en regardant en arrière maintenant, je me dis: “Eh bien, elle m’a demandé de mentir.” Et ce n’est pas qui je suis. “

Puis Victoria P. a largué la bombe. “[Alayah] était vraiment ouverte à toutes les opportunités qui s’ensuivent, même si vous n’êtes pas son mari », a déclaré Victoria P. “Alors peut-être qu’elle n’est pas celle qu’il vous faut.”

Victoria P. et Alayah étaient-ils amis avant la saison de Peter Weber de «The Bachelor»?

Après la conversation, Weber a confronté Alayah à propos de demander à Victoria P. de mentir aux producteurs au sujet de leur relation avant The Bachelor. Et bien que Victoria P. ait dit qu’elle connaissait à peine son Alayah, l’ancienne Miss Texas USA a expliqué qu’elle était amie avec Victoria P.

«Victoria et moi sommes amis en dehors de cela. Victoria P. et moi nous connaissons très bien en dehors de cet environnement », a déclaré Alayah. «Avant d’arriver ici, ma plus grande crainte est que je sois disqualifié et qu’elle soit disqualifiée parce que nous savions que l’autre personne allait venir. Je ne voulais pas ça pour elle, je ne voulais pas ça pour moi. Et j’avais très peur pour nous deux, ça allait être un problème. »

Weber a ensuite noté sa déception, laissant entendre que les actions d’Alayah ne «semblaient pas authentiques» de son point de vue. “D’après tout ce que j’ai vu de Victoria jusqu’à présent, il semble qu’elle n’ait aucune raison de mentir”, a déclaré Weber. “Et en entendant que tu essayais de te couvrir, que vous vous connaissiez les gars …”

Puis Alayah a interrompu Weber, précisant qu’elle n’avait pas demandé à Victoria P. de mentir au sujet de leur histoire à l’avance. Au contraire, Alayah était inquiète d’être disqualifiée pour avoir discuté de son casting de baccalauréat avant la nuit en limousine – ce qui reste généralement inconnu à l’avance.

“Non, je n’essaye pas de cacher que nous nous connaissons”, a déclaré Alayah. “Ce n’est pas du tout ça. Je ne voulais pas que nous ne puissions pas être ici parce que nous savions que l’autre le faisait. “

Les fans réagissent au spectacle dramatique de Victoria P. et Alayah sur «The Bachelor»

Il semble que l’explication d’Alayah sur le Victoria P. n’était pas suffisante pour convaincre les fans de Weber – ou de Bachelor Nation. À la fin de l’épisode, Weber a éliminé Alayah, la renvoyant chez elle. De nombreux téléspectateurs ont également évoqué la querelle entre Miller-Keyes et Brown dans la saison d’Underwood comme une raison de discréditer les affirmations d’Alayah.

“Alayah était inquiète pour elle et Victoria P se ferait débuter la série pour se connaître quand la saison de Colton comportait toute une histoire autour de Hannah B et Caelynn”, a écrit un fan avec un GIF confus de Mlle J. Alexander.

D’autres fans ont comparé la situation de Victoria P. et Alayah avec Miller-Keyes et Brown – mais sous un jour différent. Et au lieu de cela, ils ont blâmé les producteurs.

“Alayah avait une préoccupation valable”, a écrit un fan sur Twitter. “Ce ne serait pas la première fois que les producteurs tentent de susciter le drame entre deux filles de reconstitution historique, rappelez-vous Caelynn et Hannah B sur la saison de Colton ??”

Casting de la saison 24 de «The Bachelor» | ABC / Craig Sjodin

Pour ceux d’entre vous qui ne se souviennent peut-être pas, Miller-Keyes et Brown ont participé au concours Miss USA 2018. Ils étaient amis à un moment mais ont eu une brouille. Les femmes sont ensuite apparues sur la saison de Underwood. Et en conséquence, Miller-Keyes et Brown ont dit à leur célibataire que l’autre partie n’était pas là pour les bonnes raisons.

Maintenant, l’histoire se répète avec Victoria P. et Alayah – en quelque sorte. Miller-Keyes et Brown avaient des sentiments négatifs l’un envers l’autre à l’approche de la saison d’Underwood. En revanche, la situation de Victoria P. et Alayah semble moins personnelle.

Cela dit, les fans voient toujours beaucoup de “elle a dit, elle a dit” qui découle finalement de leur passé et de leur amitié. Quoi qu’il en soit, tout le monde devra simplement attendre et voir comment tout cela se passe, en particulier avec le retour d’Alayah dans l’épisode du 27 janvier. Alors restez à l’écoute.

Lire la suite: “The Bachelor”: Hannah Brown est gênée par cette 1 chose sur la réunion de Peter Weber