– Victoria Ruffo est tenue à l’écart de sa famille par le coronavirus

Malgré la quarantaine causée par la flambée actuelle de coronavirus, de plus en plus de cas positifs sont enregistrés de jour en jour, et au Mexique, cela ne fait pas exception.

De nombreuses célébrités ont contracté le virus, et bien que Victoria Ruffo ne souffre pas de ce problème de santé, son mari, le gouverneur de l’État d’Hidalgo, Omar FayadOui, c’était positif.

C’est pourquoi l’actrice de 57 ans a décidé de rompre le silence et a détaillé la situation que vivent les proches des personnes infectées, car ils doivent s’éloigner complètement pour éviter de contracter le virus.

Dans une interview pour le magazine mexicain TV y Novelas, Victoria a noté que Fayad se remet après les jours compliqués qui se sont écoulés et a expliqué que depuis le début de l’épidémie, ils savaient qu’il y avait une possibilité de contagion, du fait que son partenaire avait assisté à de nombreux événements publics. .

Oui, je l’ai vu venir, il a pris trop de risques. Je comprends que c’est son travail, voir pour le bien-être de la communauté, qui l’a amené à rester chez lui pendant 14 jours, ce qu’il ne voulait pas, pour travailler à partir de là “, a-t-il dit.

Cependant, elle a déclaré que son mari s’améliorait peu à peu et heureusement, elle avait déjà surmonté la phase la plus difficile.

«Il est calme, très prudent et confiné. Vous avez eu des jours difficiles; Il avait une fièvre très élevée jusqu’à 41 degrés, des maux de tête, il s’est déshydraté. Ce furent des jours difficiles, mais aujourd’hui, ça va. Il a passé les 72 premières heures, qui ont été cruciales, la phase critique “, a-t-il révélé.

De plus, il a expliqué qu’en raison de cette situation, toute sa famille était isolée dans différents endroits, de sorte qu’il n’avait jusqu’à présent pu voir ni son partenaire ni ses enfants.

«Ce virus nous a surpris chacun à des endroits différents. Mon mari était à Pachuca en train de préparer tout ce dont les habitants d’Hidalgo pourraient avoir besoin. J’ai pris quelques jours de congé à Acapulco et je venais d’arriver à Mexico. José Eduardo était au travail quand il a cessé ses activités, puis il est allé à Acapulco, et Vicky y Anuar avec son père. Nous sommes donc séparés, mais nous communiquons tout le temps pour tout savoir sur tout le monde », a déclaré Ruffo.

L’une des préoccupations qui a surgi après qu’il a été révélé qu’Omar avait été testée positive pour le coronavirus, était si elle était également infectée et avait déjà présenté des symptômes.L’actrice a donc déclaré que sa santé était parfaite et qu’elle suivait des soins particuliers.

«Depuis plus de 20 jours, je suis cloîtré chez moi. Je n’ai aucun symptôme et je suis très conscient de tout changement dans ma santé. Je pense aux symptômes d’avertissement, bien qu’apparemment, dans chaque cas, ils soient différents. J’ai écouté mon mari, certains de ceux qui ont contracté un coronavirus et chacun a des symptômes différents. Je prends ma température trois fois par jour, mais heureusement à ce jour je vais bien “, a-t-il déclaré.

Auparavant José Eduardo Derbez, fils de Victoria et Eugenio Derbez, avait également signalé que sa mère était isolée et en bonne santé, sans symptômes de coronavirus.

«Ma maman est incroyable, puisque tout a commencé, ma maman s’est isolée et nous avons décidé de choisir chacun un endroit différent. Ma mère ne vivait pas avec lui (Omar) à cette époque, il était à Pachuca pendant tout ce temps, je comprends que mes frères étaient avec lui et ils avaient déjà passé le test et il a donné un test négatif “, a-t-il commenté dans une interview à l’émission mexicaine” De Première main ».

