Victoria Ruffo prévient Eugenio Derbez: ne portez pas de chemise à onze tiges

Apparemment, après plusieurs années, l’acteur Eugenio Derbez cherche à se réconcilier avec les erreurs de son passé, raison pour laquelle il a été révélé ces derniers jours qu’il cherchait à obtenir le pardon de Victoria Ruffo, son ancienne compagne et mère de son fils. José Eduardo.

Malgré le fait que le comédien et producteur mène une vie calme et heureuse à côté de sa famille avec Alessandra Rosaldo, Cela l’a conduit à rechercher la paix de toutes les manières et donc à réparer les erreurs qu’il a commises dans le passé.

Comme on dit, il y a un moment où la conscience frappe à la porte et apparemment c’est arrivé avec le comédien qui a récemment exprimé son désir de se réconcilier avec son ancienne partenaire Victoria Ruffo, mais a-t-il obtenu son pardon?

Après l’actrice, mère de José Eduardo Connaissant les intentions du comédien, il a montré sa posture en sachant son désir de présenter des excuses.

Récemment, l’histrionique a été approché par la presse et a envoyé un “recadito” à son ancien partenaire Eugenio Derbez, ceci, après que les deux indiqueront qu’ils diraient la vérité derrière l’histoire d’amour entre le couple d’artistes.

Pourquoi veulent-ils porter une chemise à onze tiges? c’est vraiment de l’histoire … puisque je me surpasse s’il vous plait “, a-t-il dit

Il a également envoyé un message énergique à l’acteur:

Eh bien, je n’ai pas compris comment ça se passe, si vous allez me demander pardon ou non? Eh bien, demandez pardon “, a-t-il dit.

Comme chacun le sait, l’acteur, qui a toujours mené une vie amoureuse très active encore plus que sa séparation d’avec Victoria Ruffo, beaucoup plus de femmes ont défilé pour leur vie, en plus des autres mères de leurs premiers-nés, Aislinn et José Eduardo.

Cependant, sa relation avec l’actrice mexicaine Victoria Ruffo Il a révélé plus au public en raison de la renommée dont ils jouissaient tous les deux à la télévision depuis lors, de sorte que les détails de leur relation ne pouvaient pas être aussi cachés qu’ils l’auraient souhaité.

Maintenant, ils profitent tous les deux d’un la stabilité Avec leurs partenaires respectifs avec lesquels ils ont réussi à former une belle famille, Victoria Ruffo est mariée à Omar Fayad avec qui elle a eu deux enfants.

Quant à l’acteur, qui entretient un beau mariage avec l’ancien chanteur de Sentidos Opuestos, Alessandra Rosaldo avec qui il a engendré sa fille Aitana, et a également réussi à garder ses autres enfants ensemble, cherchant apparemment à faire des passes avec son passé.

