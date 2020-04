– Victoria Ruffo s’est sentie seule à la naissance de José Eduardo Derbez

.-

AVR 06 (MEX) .- Autrefois, Victoria Ruffo a donné sa version de l’échec dans sa relation amoureuse avec Eugenio Derbez et bien qu’il soit bien connu qu’ils ne se sont pas terminés de la meilleure façon, il a maintenant été révélé que le comédien n’était même pas présent à la naissance de sa progéniture il y a 27 ans.

Luis Gatica, qui était partenaire de l’actrice dans les années 80, a révélé dans une interview à l’émission “Confessions” que c’était lui qui l’accompagnait lors de l’accouchement et lui apportait un soutien inconditionnel. Il a également noté que l’actrice lui avait dit en larmes que cela lui faisait mal de voir que le père de son fils n’était pas avec elle.

«Au moment le plus important de sa vie, c’est quand il est né José Eduardo, et tout ce processus, qui était avec elle, c’était moi. Le lendemain de la naissance de José Eduardo, je suis allé voir Victoria à l’hôpital et elle a pleuré et dit: “Ce n’était pas joli, j’étais seule”, à laquelle j’ai répondu: “Tu es une grande femme et tu sors de ce”. De plus, le lendemain, Victoria a quitté l’hôpital et José Eduardo est sorti dans mes bras. Il avait besoin de moi », a déclaré l’acteur, affirmant qu’il n’avait jamais eu l’intention de prendre la place de son père.

De plus, l’homme de Veracruz a souligné que bien que sa romance avec l’actrice n’ait pas prospéré, une amitié si belle s’est créée qu’aujourd’hui, on en parle constamment. Il a également révélé que lorsqu’on lui a offert un rôle dans le feuilleton “La Fiera”, il n’a pas hésité deux fois, car il a eu l’occasion de partager la scène avec sa bien-aimée.

