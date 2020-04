[VIDEO] ‘911’: Abby Returns – Regardez Connie Britton en promo finale

HISTOIRES CONNEXES

Le retour tant attendu de Connie Britton au 9-1-1 va être déraillé.Vu en mai 2018, le personnage de Britton – l’ancien répartiteur / brise-cœur 9-1-1 Abby Clark – apparaît dans une promotion dramatique pour le La prochaine finale de la saison en deux parties de Fox, et elle s’est retrouvée dans un vrai cornichon.

En parlant avec TVLine en janvier, le showrunner Tim Minear a déclaré: «Je crois [Abby] a des affaires inachevées [with Buck]. Elle a promis qu’elle reviendrait et elle ne l’a jamais fait. Il y a donc une affaire inachevée pour Abby, et certainement aussi pour Buck. Il est un peu perdu en mer en ce moment. Il essaie toujours de comprendre qui il est, et sa relation avec Abby a commencé à le redéfinir. Une fois qu’elle est partie, il a dû découvrir qui il était sans elle. »

Nous avons également parlé avec Oliver Stark, l’ancien amoureux de Britton, de la réunion tant attendue. “Tant de gens au cours de cette première saison sont tombés amoureux de la relation entre Buck et Abby, donc elle était vraiment difficile à remplacer”, a-t-il déclaré. «Et Buck a connu une telle croissance depuis lors. [Moving forward, it will be] de trouver le bon partenaire pour lui. Beaucoup de gens ont des idées différentes sur qui cela pourrait être, qu’ils soient déjà sur la série. Je ne sais pas quoi [Abby’s return] veux dire. Je ne sais pas ce que ça va faire. Mais c’est taquin à des trucs, ce qui est toujours amusant. “

La finale du 9-1-1 en deux parties sera diffusée le lundi 4 mai et le lundi 11 mai à 8 h / 7 h. Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour votre premier aperçu du retour de Britton, puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous.