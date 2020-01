[VIDEO] 911: Lone Star Saison 1 Episode 1 Premiere – Regardez la première scène

HISTOIRES CONNEXES

9-1-1: Lone Star est littéralement forgé dans le feu.

Le spin-off de 9-1-1 de Fox met en vedette Rob Lowe (Parcs et Loisirs) dans le rôle d’Owen Strand, un pompier de Manhattan qui déménage au Texas pour aider à reconstruire une caserne de pompiers fracturée, et TVLine a un premier aperçu exclusif de l’événement explosif qui sert de catalyseur à son arrivée.

Notre aperçu présente également Jim Parrack (True Blood) dans le rôle de Judd Ryder, qui devient le seul survivant du Firehouse 126 d’Austin après qu’une urgence de routine ait pris une tournure dévastatrice. La première de deux nuits de la série commencera le dimanche 19 janvier à 10 / 9c. Un deuxième épisode sera diffusé le lundi 20 janvier à 20 h, heure normale de Lone Star.

Le casting éclectique de Lone Star comprend également Ronen Rubinstein (Dead of Summer) dans le rôle de T.K. Strand, le fils de pompier «troublé» d’Owen; Liv Tyler (The Leftovers) en tant que Michelle Blake, un ambulancier qui garde Owen sur ses orteils; Rafael Silva (Madame la Secrétaire) en tant que Carlos Reyes, un officier de police qui développe une relation amoureuse avec T.K .; Natacha Karam (The Brave) en tant que Marjan Marwani, accro à l’adrénaline et musulman dévot; Brian Michael Smith (Queen Sugar) dans le rôle de Paul Strickland, pompier transgenre doté de compétences d’observation qui feraient honte à Sherlock Holmes; Sierra McClain (Mindhunter) en tant que Grace Ryder, une opératrice de centre d’appel 9-1-1 qui est également mariée à Judd; et Julian Works (American Crime) dans le rôle de Mateo Chavez, pompier débutant.

