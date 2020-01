[VIDEO] «911 Lone Star»: Saison 1, épisode 4 – Regardez Tornado en avant-première

Pour Owen Strand et le reste de l’échelle 126 d’Austin, le 9-1-1 de lundi: Lone Star (Fox, 8 / 7c) va vraiment souffler.

L’épisode, intitulé à juste titre «Act of God», trouve les équipes d’Owen et de Michelle en course pour sauver certains Texans du chemin d’une tornade (potentiellement) mortelle. TVLine a un premier aperçu exclusif de l’épisode, qui sera diffusé en promo lors du Super Bowl 54 dimanche.

Le producteur exécutif Tim Minear dit à TVLine que c’est “le premier twister à frapper Austin en 20 ans”, faisant référence à la catastrophe naturelle comme l’un de ces cas “que vous ne verriez pas à Los Angeles”. (Pendant ce temps, je suis sûr que Buck le ferait j’adore voir comment Owen & Co. s’en sort contre un tsunami.)

En plus des urgences centrées sur le Texas, les fans de Lone Star peuvent également s’attendre à un mini crossover 9-1-1 dans un épisode à venir du spin-off Fox. “Un personnage du 9-1-1 qui a fait l’objet d’un sauvetage déménage au Texas – et vous ne le savez pas, elle finit par avoir besoin d’appeler le 9-1-1 là aussi”, dit Minear. (Des suppositions? Ça pourrait être n’importe qui, alors n’hésitez pas à devenir fou.)

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour regarder le 9-1-1: le grand spot du Super Bowl de Lone Star, puis déposez un commentaire avec vos réflexions sur la nouvelle procédure Fox ci-dessous.