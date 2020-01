[Video] Amazon identifie et chasse les nazis dans leur spot du Super Bowl pour les “chasseurs” produits par Jordan Peele

Il est temps d’agir.

Rappelez-vous quand vous deviez attendre le Super Bowl pour voir les publicités du Super Bowl? Eh bien, ce n’est plus le cas, car plusieurs sociétés ont déjà lancé leurs annonces sur le Super Bowl sur Internet cette semaine. L’une de ces sociétés est Amazon, dont le nouveau Jordan Peele-série produite «Chasseurs» aura une présence au grand match.

Oui, Al Pacino se dirige vers le Super Bowl. Regardez la publicité “Hunters” ci-dessous!

Inspiré par de vrais événements, «Hunters suit un groupe diversifié de chasseurs nazis vivant à New York en 1977. Les Hunters, comme on les appelle, ont découvert que des centaines de hauts fonctionnaires nazis vivent parmi nous et conspirent pour créer un quatrième Reich aux États-Unis. »

«L’équipe de Hunters se lancera dans une quête sanglante pour traduire les nazis en justice et déjouer leurs nouveaux plans génocidaires.»

Le projet, produit par Peele’s Monkeypaw Productions et Sonar Entertainment, a été créé par David Weil (Moonfall), qui a écrit et produit la série.

“Hunters” en avant-première sur 21 février 2020.