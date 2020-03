[Video] American Idol Auditions: Pregnant – Récapitulatif de la saison 18, épisode 5

American Idol a terminé sa dernière semaine d’auditions dimanche, présentant aux futurs électeurs un dernier lot d’espoirs impressionnants, inspirants et (dans un cas) Kinky Booted.

Continuez à faire défiler pour une ventilation des 12 chanteurs les plus mémorables envoyés à Hollywood dimanche…

ROBERT TAYLOR, 27 | Les juges ont été immédiatement attirés par ce talentueux chanteur qui a récemment reçu le coup de poing un-deux de perdre son père et d’être rejeté pour s’être rendu dans sa famille proche. Mais bon, après cette superbe performance des “Contusions” de Lewis Capaldi, Taylor a peut-être trouvé une nouvelle famille sur Idol. (Note latérale: Il est fou de voir comment cette émission minimisait les références / spéculations LGBT à l’époque. Maintenant, l’histoire d’un candidat LGBT refoulé par sa famille est devenue si courante, c’est pratiquement un trope. Progrès!)

GRACE LEER, 27 | Seize ans après avoir concouru sur American Juniors, Leer a retrouvé Ryan Seacrest pour tenter sa chance sur Idol. Mais nous avons eu de la chance quand elle nous a offert une représentation éthérée de “Crowded Table” de The Highwomen, suivie d’une reprise de “Crazy” de Patsy Cline qui était si belle, que Juliette Barnes a sûrement versé une seule larme. Où qu’elle soit. (De plus, alors que nous parlons d’American Juniors… Si vous n’avez jamais vu Lucy Hale, 13 ans, jouer “Call Me”, cliquez ici. Vous êtes les bienvenus!)

FRANKLIN BOONE, 27 | Ce professeur de musique aux manières douces a époustouflé les juges avec sa vision totalement unique des «Rêves» de Fleetwood Mac, les accrochant avec sa toute première note. En fait, Katy Perry n’avait qu’une seule critique à formuler: “J’apprécie votre humilité, mais il est temps de briller.” Et son bébé! Ne me lancez même pas.

GILBERTO RIVERA, 23 | Les costumes ne sont pas de bon augure pour American Idol, mais les Kinky Boots de Gilberto étaient faites pour plus que marcher. Sa performance énergique – non, la production – de “Proud Mary” de Tina Turner a fait sortir les trois juges de leurs sièges, y compris Lionel Richie, qui devait assurer à son Fitbit qu’il ne subirait pas de crise cardiaque.

JAHZAN, 18 | Accompagnée de la maman la plus cool du monde, cette New Yorkaise (via Kingston, Jamaïque) a débuté son audition avec un duo amusant de «Rockabye» de Clean Bandit. Après un rapide changement de costume, elle a montré aux juges ce qu’elle pouvait faire en solo, ceinturant une interprétation émotionnelle du «guerrier» de Demi Lovato. C’était bon? Honnêtement, je ne suis même pas sûr. Mais j’aime vraiment Jahzan, et les juges sont apparus vendus. Alors… ouais!

AMBER FIEDLER, 23 | Sans surprise, Idol a conservé son audition la plus poignante pour la fin. Après avoir raconté aux juges son histoire – y compris qu’elle a déjà trouvé une bonne famille pour adopter la petite fille de 38 semaines qui grandit en elle – Fiedler les a stupéfaits avec une belle performance intemporelle de “Trust in Me” d’Etta James. Regarder:

Autres auditions à noter…

* Je suis presque sûr que Lionel ne faisait même pas attention pendant que Megan Knight, 21 ans, interprétait “When Your Mind’s Made Up” de Glen Hansard. Il était tellement excité d’être sur un bateau. (Un bateau !!!) Pendant une minute, j’ai honnêtement pensé qu’il allait aussi envoyer le bateau à Hollywood.

* Demi Rae, 26 ans, a réussi à réaliser quelque chose d’encore plus impressionnant que de simplement recevoir un billet d’or. Je pense qu’elle m’a aussi fait un fan de Noah Cyrus?

* Makayla Brownlee, 17 ans, aime faire deux choses dans cette vie: chanter et chasser les serpents. Et elle les fait très bien tous les deux!

* Luke Bryan était prêt à signer Jordan Moyes, 25 ans, sur place avec sa voix parfaite et sa magie de guitare.

* Plus de chiens s’il vous plaît! Aliana Jester, 18 ans, a amené son bouledogue français (un chien de soutien à l’entraînement!) Pour sa performance des «Who’s Lovin’ You »de Jackson 5 et c’était exactement ce dont l’Amérique avait besoin.

* Et Roselyn Carter, 26 ans, a emmené les juges à l’église avec l’une des auditions les plus émouvantes de la saison.

Laquelle des auditions de cette semaine vous a le plus impressionné? Votez pour votre performance préférée ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos réflexions avant le coup d’envoi de la Hollywood Week de demain.