[VIDEO] Andrew Lincoln chante à Danai Gurira dans «Walking Dead» au revoir

Andrew Lincoln n’était pas sur le point de laisser Danai Gurira, la leader de longue date, quitter The Walking Dead sans prendre de notes – des notes de musique, il s’avère. Dans une vidéo Instagram publiée mardi, deux jours après la diffusion du dernier épisode TWD de Gurira, l’acteur a pris le piano pour donner sa propre tournure au thème classique de Bond des ailes “Live and Let Die”, changeant les paroles en “tout simplement t’aime, Danai . “

De là, l’actrice a réfléchi à la fin de sa longue et riche histoire sur le drame AMC. (Elle avait joué le guerrier katana Michonne depuis le début de la saison 3 et est devenue l’autre significatif de son indestructible Rick Grimes trois saisons plus tard.) “Wow … quelle chose”, s’est-il exclamé. “Je me souviens de la première fois que je t’ai rencontré … Tu t’étais effondré devant les portes de la prison, et Ricky ‘Dooda’ Grimes et son fils …”

À ce moment-là, Lincoln a commencé à parler avec caractère. “Je pensais que tu étais un maniaque avec des épées katana,” dit-il, reprenant son train de pensées là où il avait déraillé. “Mais mon fils Carl a pensé que nous devrions vous sauver.”

Finalement, le clip coupe juste la mi-anecdote. Pourtant, vous devez admettre qu’il était assez agréable de l’ancien point focal de la série de jouer Gurira, pour ainsi dire. Les téléspectateurs se souviendront que l’acteur d’origine est parti pendant la saison 9 pour jouer dans des films centrés sur Rick. La sortie de la saison 10 de Gurira a été confirmée au panel de San Diego Comic-Con en 2019.

Pour consulter le message de Lincoln à son ancienne co-star, appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus. Appuyez ensuite sur les commentaires. Supposons-nous tous que Michonne finira par trouver Rick dans l’une de ses fonctionnalités?