Vidéo: Anitta le déplace sans arrêt sur scène et le met involontairement là-dedans

Anitta a des chansons avec les chanteurs J Balvin et Maluma et comment cela sera suffisant a un documentaire sur Netflix



1 mars 2020

La chanteuse Anitta est une Brésilienne qui a réussi à attirer l’attention des médias pour sa façon de danser sur scène, en plus de ses chansons et de sa beauté.

Non seulement elle est chanteuse, mais elle est aussi danseuse et femme d’affaires, c’est pourquoi elle s’est développée rapidement dans le monde du divertissement parce que tout le monde réclame sa présence dans ses grandes performances.

En enquêtant sur son réseau social d’instagram, nous avons trouvé une vidéo qui a laissé tout le monde bouche bée alors qu’elle sort de nulle part sur scène et commence à la faire descendre au rythme de la musique.

Le matériel audiovisuel dont nous parlons cite: «E começamos o carnaval com tudooooooo. @ensaiosdaanitta # bebacommoderação #publi … obligé à tous vos amis, sponsors et participants spécialisés dans les cheveux carinho. @leosantana et @harmoniadosamba quebraram [email protected] @clarobrasil @rexonabrasil @tinderbrasil @cheetos_brasil ( @thiagopitrez) ».

Parmi les commentaires que nous soulignons: “Je suis très sponsor, je fais du MARKETING pas du Brésil” “Envoyez votre photo et votre rapport non privé que vous dévoilerez tout ce qui me suit”

