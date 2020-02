Vidéo: Anuel AA est capturée avec son amant qui danse sans arrêt Karol G pleure de façon inconsolable!

Karol G n’en revient pas

3 février 2020

Le chanteur Anuel AA est sans aucun doute un grand chanteur qui est tombé amoureux de ses fans avec son look bien pensé car il combine toujours ses vêtements, en plus ses chansons sont très collantes et ont eu beaucoup de succès.

Et comme il est le petit ami du chanteur Karol G, sa renommée a augmenté, car tout le monde est conscient de ce qu’ils font et cesse de faire le couple, mais comme rien n’est parfait, certaines images et vidéos de la chanteuse Anuel ont été divulguées avec d’autres femmes.

Dans le matériel audiovisuel, vous ne pouvez rien voir de plus et rien de moins qu’Anuel avec d’autres femmes lors d’une fête en riant sans arrêt tout en chantant certaines de ses chansons. Ce matériel audiovisuel a suscité la fureur des fans de Karol G.

Et comme si cela ne suffisait pas, les médias internationaux se sont concentrés sur ce matériel audiovisuel et l’ont reproduit sans arrêt et tout le monde se demande où est Karol G, et tout le monde pense et commente la même chose.

Mais quelques jours après la fuite de la vidéo, Karol G elle-même a parlé et commenté que ces images étaient vieilles et qu’à l’époque elles n’étaient rien et ne se connaissaient pas.

