Vidéo: Anuel est infidèle à Karol G lors d’une fête et ils l’ont enregistré comme ça avec sa main là-bas

Karol G n’arrête pas de pleurer

1 février 2020

La chanteuse Karol G est sans aucun doute l’une des plus belles Colombiennes, car elle a tout, parmi lesquels nous soulignons: l’intelligence, la beauté, le bon corps, l’excellente taille et les cheveux spectaculaires et bien coiffés.

Et malheureusement, tout dans la vie ne peut pas être parfait, car plusieurs médias ont donné la mauvaise nouvelle qui nous accompagne aujourd’hui car la chanteuse a été remplacée par une autre femme.

Le chanteur Anuel a un nouvel amour, en fait, on l’a vu danser avec elle lors d’une fête et Karol G est à court de mots parce qu’il n’a jamais pensé que tout dans sa vie allait arriver.

La vidéo qui s’est répandue sur les réseaux sociaux a laissé tout le monde bouche bée et a été la controverse d’aujourd’hui, certains de leurs fans pleurent sans s’arrêter et se lamentent sur ce qui s’est passé.

Mais c’est Karol G elle-même qui s’est prononcée pour clarifier les faits car elle a dit que ces images étaient vieilles et qu’à l’époque elles n’étaient pas des petits amis ou quelque chose de similaire, car elles ne se connaissaient pas.

