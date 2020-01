[VIDEO] Aperçu de «Brooklyn Nine-Nine»: Saison 7, épisode 1 – Première

HISTOIRES CONNEXES

Le capitaine Holt, récemment rétrogradé, a du mal à s’adapter à son nouveau rôle lors du retour de Brooklyn Nine-Nine à NBC.

Le réseau a publié cette semaine les 99 premières secondes de la première de la saison 7 (diffusée le jeudi 6 février à 8 / 7c). Dans la vidéo, Terry se précipite dans la salle de l’escouade et interrompt des affaires policières très importantes – une dispute sur qui gagnerait dans un combat sans armes! – informer tout le monde qu’il y a eu une tentative d’assassinat contre un conseiller municipal. Le tireur est toujours en liberté, et ils doivent passer à autre chose.

Peu de temps après, Jake est mis en charge de la chasse à l’homme, et Charles se porte volontaire pour être son fidèle compagnon: The Boyhunter. (Ouais… il voudra peut-être reconsidérer ce nom.) Ils arrivent sur les lieux pour constater que des civils ont franchi le périmètre, et Jake demande qui est responsable. C’est à ce moment que le vétérinaire de SNL, Vanessa Bayer, se présente comme l’officier de patrouille Debbie Fogel (get scoop) et dit à Peralta que son nouveau partenaire a été chargé du contrôle de la foule. Il ne sait pas que son partenaire susmentionné est l’homme humain préféré de tout le monde.

La saison 7 reprend au lendemain de la finale en deux parties de mai dernier. Après que la commissaire Kelly ait été (en quelque sorte) traduite en justice, la nouvelle commissaire par intérim Madeline Wuntch (star invitée récurrente Kyra Sedgwick) a placé Holt en patrouille. Cela a fait suite à sa découverte que Holt n’avait servi qu’un mois comme patrouilleur avant de devenir détective. Il a été vu pour la dernière fois diriger la circulation au milieu d’une intersection très fréquentée.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus, puis appuyez sur les commentaires avec vos réactions.