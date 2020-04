[VIDEO] Aperçu de «Killing Eve»: saison 3, épisode 4 – Villanelle

HISTOIRES CONNEXES

Villanelle est tellement étourdie dans ce clip de Killing Eve, vous penseriez que c’était son anniversaire.

Dans un aperçu exclusif de TVLine sur l’épisode de dimanche (BBC America et AMC, 9 / 8c), notre tueur à louer préféré rebondit joyeusement de haut en bas dans un téléphérique … et effraye les bejeezus de Konstantin. (Cela le rend encore plus amusant, bien sûr.) Pour tordre encore plus le couteau, elle le nargue qu’elle sera son patron assez tôt, mais elle le rassure: «Ne t’inquiète pas, tu seras mon préféré . Tous les autres employés vous détesteront. »

Mais la vraie raison pour laquelle Villanelle est de si bonne humeur? «C’est l’anniversaire d’Eve aujourd’hui», confie-t-elle – alors même que Konstantin lui rappelle qu’elle a tué Eve et ruiné son mariage. Villanelle ne connaissait pas cette dernière partie, il semble: “La moustache est partie?” Niko s’est enfui en Pologne, l’informe Konstantin, et nous pouvons juste voir les roues dans la tête de Villanelle tourner.

Mais ce n’est pas tout: Konstantin lui réserve également une autre surprise. Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour voir ce qu’il donne à Villanelle qui met un autre sourire sur son visage.

Killing Eve fans, comment aimez-vous la saison 3 jusqu’à présent? Laissez vos pensées dans un commentaire ci-dessous.

TAGS: BBC America, Killing Eve

