[VIDEO] Aperçu de la saison 3 de «Good Girls» – Tentative de séduction d’Annie

Good Girls ‘Annie a eu une vie amoureuse jusqu’à présent, d’une aventure avec un agent du FBI en civil à sa romance ravivée avec son ex-mari remarié. Si ces affaires n’étaient pas assez scandaleuses, attendez de voir qui elle essaiera ensuite.

Après que Annie (Mae Whitman) ait été fortement encouragée à voir un thérapeute par son ex-mari et sa nouvelle épouse, elle a accidentellement déchaîné son drame familial sur le mauvais Dr Cohen (mais, heureusement pour elle, elle a trouvé le plus jeune, le plus âgé) approprié). En raison de leur chimie instantanée, ce n’était que du temps avant que le doc ne devienne son prochain intérêt romantique, non?

Faux.

Dans cet avant-goût de “The I in Survivor” (diffusé dimanche à 10 / 9c. Sur NBC), Annie se présente à la réunion des femmes avec quatre minutes de retard … et portant les mêmes vêtements que la veille. «Je peux voir où ça va, alors … je vais juste le couper au col. J’ai essayé de séduire mon thérapeute, d’accord? Genre, sexuellement », confesse-t-elle à Beth (Christina Hendricks) et Ruby (Retta). Alors, comment ça s’est passé? Découvrez le clip exclusif intégré ci-dessus pour toute la saleté hilarante.

Quoi d’autre est en réserve pour l’épisode de cette semaine? Beth prend un pari afin de conclure un nouvel accord commercial, mais comme d’habitude, cela a des conséquences qui mettent les femmes dans une position désagréable. Pendant ce temps, Ruby craint que son style de vie ne déteigne sur ses enfants.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour voir Annie raconter sa tentative de connexion désastreuse, puis donnez votre avis sur toutes les choses Good Girls dans les commentaires!